مواجهة مصيرية لمنتخب فلسطين أمام بنغلاديش في تصفيات آسيا

رام الله- “القدس العربي”:

يخوض المنتخب الفلسطيني مواجهة مصيرية أمام مضيفه البنغالي، غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026، وأمم آسيا 2027، وذلك على استاد (باشوندهارا كينغس أرينا) الذي يتسع لـ14 ألف متفرج في دكا.

وفي يوم الخميس الماضي، حقق المنتخب “الفدائي” فوزا عريضا على ضيفه بنغلاديش بخماسية نظيفة، أنعشت حظوظه في مواصلة المنافسة على البطاقة الثانية عن المجموعة التاسعة، التي تضم أيضا أستراليا ولبنان.

لذا فإن الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة التونسي مكرم دبوب، يدرك أهمية النقاط الثلاث التي تضعه بنسبة كبيرة في الدور الثالث من التصفيات لأول مرة في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.

وفي لقاء الذهاب، سيطر “الفدائي” على مجريات المباراة طولاً وعرضاً، لكن المواجهة المقبلة ستكون مختلفة، خاصة وأنها تقام في بنغلاديش، حيث نفذت تذاكر المباراة قبل أيام من انطلاقها.

ظروف قاهرة

يخوض المنتخب الفلسطيني مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة في ظل ظروف استثنائية قاهرة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتحديداً في قطاع غزة، حيث اختار استاد جابر الأحمد في الكويت ليكون ملعبه البيتي، نظرا لعدم إمكانية تنظيم المباريات بفلسطين في الظروف الراهنة.

كما ارتقى بفعل العدوان الإسرائيلي 166 شهيداً رياضياً، بينهم 99 في كرة القدم، واعتقلت قوات الاحتلال 8 لاعبين في الضفة الغربية، ودمرت 28 منشأة رياضية، بواقع 22 في قطاع غزة، و6 في الضفة الغربية، وتوقفت المسابقات الرياضية في فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023.

الفدائي في التصفيات

يمتلك الفدائي، الذي يحتل وصافة المجموعة، 4 نقاط من ثلاث مباريات (تعادل مع لبنان سلبياً، خسر بصعوبة أمام أستراليا بهدف دون رد، وفاز على بنغلاديش بخماسية نظيفة).

في المقابل، خسر المنتخب البنغالي أمام أستراليا في الجولة الأولى بسباعية نظيفة، ثم تعادل مع لبنان بهدف لمثله في الجولة الثانية، قبل أن يخسر في الثالثة أمام فلسطين بخماسية، ويحتل ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

ويحل المنتخب الفلسطيني في التصنيف 97 عالمياً و15 آسيوياً، حيث تقدم مركزين في التصنيف الأخير، بعد مشواره المميز في كأس آسيا 2023، عندما بلغ الدور الثاني.

أما المنتخب البنغالي فيأتي في التصنيف 183 عالمياً و37 آسيوياً.