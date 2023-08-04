مواجهة‭ ‬مغربية‭ ‬ـ‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬السيدات

باريس‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭:‬ بينما‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬تقريباً،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬يتوقع‭ ‬مواجهةً‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بين‭ ‬المنتخبَيْن‭ ‬الألماني‭ ‬والفرنسي،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬حقّقَ‭ ‬منتخب‭ ‬سيدات‭ ‬المغرب‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوّية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له،‭ ‬محققاً‭ ‬إنجازاً‭ ‬تاريخياً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬العربية،‭ ‬وضارباً‭ ‬له‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭.‬

هذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متوقعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحللين‭ ‬الرياضيين،‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يلقى‭ ‬فيه‭ ‬موضوع‭ ‬ظهور‭ ‬مدافعة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬نهيلة‭ ‬بنزينة‭ (‬25‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬كأول‭ ‬لاعبة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬وهي‭ ‬تضع‭ ‬الحجاب،‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬والمحللين‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

فبعد‭ ‬أن‭ ‬تصدّرَت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المغربية‭ ‬عناوين‭ ‬الصحف‭ ‬العالمية،‭ ‬كان‭ ‬تركيز‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬ممن‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬على‭ ‬حجاب‭ ‬اللاعبة‭ ‬المغربية‭ ‬نهيلة‭ ‬بنزينة‭.‬

جوليان‭ ‬أودول،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ “‬التجمع‭ ‬الوطني‭” ‬اليميني‭ ‬المتطرف،‭ ‬بزعامة‭ ‬مارين‭ ‬لوبان،‭ ‬انتَقَدَ‭ ‬بشدة‭ ‬المنصة‭ ‬الإخبارية‭ ‬الرياضية‭ ‬instant foot على‭ ‬تغريدة‭ ‬حول‭ ‬ظهور‭ ‬نهيلة‭ ‬بنزينة‭ ‬كأول‭ ‬لاعبة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬وهي‭ ‬تضع‭ ‬الحجاب،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭: “‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعض‭ ‬الدول،‭ ‬ومنها‭ ‬فرنسا،‭ ‬تُقصي‭ ‬النساء‭ ‬المحجبات‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضية،‭ ‬فإن‭ ‬تأثير‭ ‬نهيلة‭ ‬سيجعل‭ ‬ملايين‭ ‬النساء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يشعرن‭ ‬بأنهن‭ ‬ممثلات،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭”.‬

كلام‭ ‬ردّ‭ ‬عليه‭ ‬جوليان‭ ‬أودول‭ ‬بالقول‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭: “‬عار‭ ‬على‭ ‬instant foot‭ ‬الترويج‭ ‬لتراجع‭ ‬وهجوم‭ ‬على‭ ‬كرامة‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬مصطلحات‭ ‬الإسلاميين‭… ‬نُذّكر‭ ‬أن‭ ‬نسوةً‭ ‬يُقتلن‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬لرفضهن‭ ‬الحجاب‭. ‬يجب‭ ‬طرد‭ ‬الإسلاموية‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬الرياضية‭!”.‬

وغرّد‭ ‬أيضاً‭ ‬كاتب‭ ‬المقالات،‭ ‬والمختص‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الصحة،‭ ‬فينسان‭ ‬لوتار،‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭: “‬الخضوع‭ ‬لرجل‭ ‬أو‭ ‬لإله‭ ‬يبقى‭ ‬خضوعًا‭. ‬تمرير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تقدمية‭ ‬كذب‭! ‬إنها‭ ‬ببساطة‭ ‬نزعة‭ ‬محافظة‭ ‬دينية‭ ‬رجعية‭ ‬تلتف‭ ‬في‭ ‬مظهر‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬الحداثة‭”.‬

وغرّد‭ ‬آخر،‭ ‬يدعى‭ ‬رميو‭ ‬فور،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬بالحجاب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تعدّ‭ “‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬للمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬ورسالة‭ ‬رهيبة‭ ‬أرسلتْها‭ ‬هيئات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭”. ‬

المحلل‭ ‬فيليب‭ ‬غيبرت‭ ‬اعتَبَرَ،‭ ‬في‭ ‬نقاش‭ ‬عن‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬CNEWS‭ ‬الفرنسية،‭ ‬أن‭: “‬ارتداء‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬يشكل‭ ‬تراجعاً‭ ‬مذهلاً‭”.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬قد‭ ‬قرَّر،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬رفْع‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬السيدات‭ ‬للحجاب‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬بداعي‭ “‬أسباب‭ ‬صحية‭ ‬وأمنية‭”‬،‭ ‬عقب‭ ‬احتجاج‭ ‬ناشطين‭ ‬حقوقيين‭ ‬ورياضيين،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬ممثلين‭ ‬حكوميين‭ ‬لبعض‭ ‬الدول‭. ‬