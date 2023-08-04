مواجهة‭ ‬مغربية‭ ‬ـ‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬السيدات

باريس – «القدس العربي»: بينما كان الجميع تقريباً، لا سيّما في فرنسا، يتوقع مواجهةً من العيار الثقيل بين المنتخبَيْن الألماني والفرنسي، في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للسيدات، المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، حقّقَ منتخب سيدات المغرب مفاجأة مدوّية في أول مشاركة له، محققاً إنجازاً تاريخياً غير مسبوق لكرة القدم النسائية العربية، وضارباً له موعداً مع المنتخب الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي البطولة.
هذه المواجهة، التي لم تكن متوقعة من قبل المحللين الرياضيين، في فرنسا، تأتي في وقت يلقى فيه موضوع ظهور مدافعة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة (25 عاماً)، كأول لاعبة كرة قدم تشارك في كأس العالم للسيدات وهي تضع الحجاب، انتقادات من بعض السياسيين والمحللين السياسيين في فرنسا.
فبعد أن تصدّرَت اللاعبة المغربية عناوين الصحف العالمية، كان تركيز البعض في فرنسا، ممن ليس لديهم في الغالب أي اهتمام بما يحدث على المستطيل الأخضر، على حجاب اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة.
جوليان أودول، المتحدث باسم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، انتَقَدَ بشدة المنصة الإخبارية الرياضية instant foot على تغريدة حول ظهور نهيلة بنزينة كأول لاعبة كرة قدم تشارك في كأس العالم للسيدات وهي تضع الحجاب، جاء فيها: “بينما لا يزال بعض الدول، ومنها فرنسا، تُقصي النساء المحجبات من ممارسة الرياضية، فإن تأثير نهيلة سيجعل ملايين النساء حول العالم يشعرن بأنهن ممثلات، كما لم يحدث من قبل”.
كلام ردّ عليه جوليان أودول بالقول في تغريدة على حسابه في تويتر: “عار على instant foot الترويج لتراجع وهجوم على كرامة المرأة من خلال استخدام مصطلحات الإسلاميين… نُذّكر أن نسوةً يُقتلن في إيران لرفضهن الحجاب. يجب طرد الإسلاموية من الملاعب الرياضية!”.
وغرّد أيضاً كاتب المقالات، والمختص في قانون الصحة، فينسان لوتار، على حسابه في تويتر: “الخضوع لرجل أو لإله يبقى خضوعًا. تمرير ذلك على أنه تقدمية كذب! إنها ببساطة نزعة محافظة دينية رجعية تلتف في مظهر من مظاهر الحداثة”.
وغرّد آخر، يدعى رميو فور، معتبراً أن مشاركة لاعبة المنتخب المغربي بالحجاب في كأس العالم للسيدات تعدّ “خطوة إلى الوراء للمساواة بين الجنسين، ورسالة رهيبة أرسلتْها هيئات كرة القدم العالمية”.
المحلل فيليب غيبرت اعتَبَرَ، في نقاش عن الحجاب في ملاعب كرة القدم، على قناة CNEWS الفرنسية، أن: “ارتداء لاعبة المنتخب المغربي الحجاب في كأس العالم لكرة القدم للسيدات يشكل تراجعاً مذهلاً”.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرَّر، في عام 2014 رفْع الحظر المفروض على ارتداء أو وضع السيدات للحجاب خلال المباريات بداعي “أسباب صحية وأمنية”، عقب احتجاج ناشطين حقوقيين ورياضيين، بل وحتى ممثلين حكوميين لبعض الدول.