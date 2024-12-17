مواصلة الخروقات.. إسرائيل تجرح 3 أشخاص بغارة على مجدل زون جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: سقط 3 مصابين الثلاثاء، جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية على بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان، في تواصل لخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع “رابيد” في بلدة مجدل زون.

وأضاف أن الغارة أدت إلى سقوط جريحين، دون تقديم تفاصيل أخرى. قبل أن تؤكد وزارة الصحة اللبنانية في بيان لاحق، ارتفاع حصيلة الغارة إلى 3 إصابات.

غارة من مسيّرة "إسـ ـرائـ ـيلية" تستهدف سيارة من نوع رابيد في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان#ملحق pic.twitter.com/h4evvN7DWJ — Mulhak – ملحق (@Mulhak) December 17, 2024

وبذلك يرتفع إلى 248 عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار منذ سريانه قبل 20 يوما، ما أسفر إجمالا عن 30 شهيدا و37 جريحا، وفق إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

من جانبها، وصفت الحكومة اللبنانية خلال جلسة عقدتها مساء اليوم، استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بـ”غير المقبولة”، مطالبة بوقفها، بحسب مقررات الجلسة التي تلاها وزير الإعلام زياد المكاري خلال مؤتمر صحافي.

ولفت المكاري إلى أن لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف النار ستعقد اجتماعا في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، للنظر في مسألة الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتواصل إسرائيل خرق الاتفاق بدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، وهو ما دفع الأخير إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “رويسات العلم” العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 شهيدا و16 ألفا و662 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

(الأناضول)