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مواطن ألماني يُمزق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين- (شاهد)

11 - ديسمبر - 2023

مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط برلين

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“القدس العربي”:

أقدم شاب ألماني على تمزيق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين في وسط العاصمة برلين، احتجاجا على موقف بلاده تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يقول خلال المسيرة: “هذا جواز سفري أحمله بيدي، اليوم أشعر بالخجل لكوني ألمانياً، وقد قررت احتجاجا على الظلم الذي تتعرض له فلسطين أن أمزق هذا الجواز تماما كما يمزق الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وشعبها”.

ومزق الشاب جواز سفره وهو يردد “فلسطين حرة”.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 8:47 ص

    الله أكبر على أحرار العالم ألمانا أو أمريكان وحتى فرنسيين يا أبو العينين 🇵🇸😫✌️

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  2. يقول خالد الداغستاتي -ايطاليا:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 1:05 م

    انت لديك نخولة وكرامة وإنسانية لا توجد عند الحكام العرب الخونة

    رد

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