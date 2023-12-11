مواطن ألماني يُمزق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين- (شاهد)

“القدس العربي”:
أقدم شاب ألماني على تمزيق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين في وسط العاصمة برلين، احتجاجا على موقف بلاده تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يقول خلال المسيرة: “هذا جواز سفري أحمله بيدي، اليوم أشعر بالخجل لكوني ألمانياً، وقد قررت احتجاجا على الظلم الذي تتعرض له فلسطين أن أمزق هذا الجواز تماما كما يمزق الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وشعبها”.
ومزق الشاب جواز سفره وهو يردد “فلسطين حرة”.
"اليوم أشعر بالخجل لكوني ألمانيًا”
مواطن ألماني يُمزق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين #الجزيرة_مباشر | #ألمانيا pic.twitter.com/GfmTFeY4Ih
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2023
الله أكبر على أحرار العالم ألمانا أو أمريكان وحتى فرنسيين يا أبو العينين 🇵🇸😫✌️
انت لديك نخولة وكرامة وإنسانية لا توجد عند الحكام العرب الخونة