مواطن كويتي يلاحق مصريين في مسقط رأسهم ويتهمهم بسرقة الجمعيات التعاونية في بلاده- (فيديوهات)

القاهرة- “القدس العربي”:

أثار مدون كويتي غضبا واسعا في مصر، بعد نشره مقطع فيديو يتهم فيه مصريين يعملون معه في الكويت بالفساد.

ونشر المدون الكويتي عادل سليمان، مقطع فيديو على حسابه الشخصي في تويتر، قال فيه إنه في زيارة لمصر من أجل التقدم بالمستندات، التي تثبت تورط مستشارين ماليين ومديرين في الجمعيات التعاونية في قضايا فساد.

وأضاف أن رحلته إلى مصر ستتضمن محافظات القليوبية، الفيوم، أسيوط وبني سويف.

وزاد: “اثنان من أكبر المديرين للجمعيات التعاونية عادوا إلى مصر لإقامة زفاف ابن أحدهما على ابنة الآخر بتكاليف باهظة”.

وأشار إلى أن المتورطين في قضايا الفساد خرجوا من الكويت، رغم صدور قرار بمنعهم من الحصول على إجازة والسفر للخارج.

🔴 من اســيوط الي بني ســويف المواطن الكويتي عادل سليمان يقول انه مستمر في تصوير منازل وسيارات من يعمل معه بالكويت pic.twitter.com/OPYjX9CFB3 — Mahmoud Mohamed Shakal (@MahmoudShakal01) July 1, 2023

ونشر عادل سليمان الكويتي فيديو أثناء زيارته لمدينة بنها لتصوير العقارات التي يمتلكها من يوجه لهم الاتهامات، وعلق قائلا: “من أين لك هذا وأنت راتبك يتراوح من 200 إلى 500 دينار كويتي، وخلال أقل من سنتين، تمكنت من شراء عقارات وسيارات فاخرة وتدشين مشروعات كبيرة في بلادك؟”.

وختم: “جميع الملفات سوف تسلم إلى هيئة الفساد ونيابة الأموال، إنها أموال المساهمين والأيتام”.

كما نشر المواطن الكويتي فيديوهات قال إنها أثناء تواجده في محافظة أسيوط، وأنه متجه إلى مدينة بني سويف لكشف فساد عدد من مديري الجمعيات الكويتية من المصريين.

وتعرض الرجل لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعته للإعلان في تغريدة أنه استعان بمحامين مصريين في توثيق الهجوم والقذف والتهديد من بعض المصريين.

وأضاف: “أنا في بلد القانون وأنا ضيف عندهم، وما في وافد فاسد إلا من حماية كويتي فاسد، والآن طالع الفيوم، معزوم عند الجماعة الذين نتحدث عنهم”.

وأضاف: “للعلم بعضهم يشتغلون في الكويت ومحترمين جدا جدا وخايفين على أموال المسلمين، وشايفين إن التحويلات كبيرة تفوق الرواتب”.

وأثارت فيديوهات سليمان غضبا واسعا بين المصريين، ونشرت المدونة أمل عبدالله الشهيرة بـ”وزيرة السعادة”، فيديو طالبت فيه بمحاكمة المواطن الكويتي.

وقالت إن “المواطن الكويتي عادل سليمان كلف نفسه مشقة وتكلفة السفر من الكويت إلى مصر ليتنقل بين المحافظات ويسأل المصريين من أين لكم هذا؟”.

ودعت السلطات المصرية لترحيله، وتساءلت عن كيفية حصوله على بيانات المصريين وعناوينهم ليخترق حياتهم الشخصية ويصور ممتلكاتهم.

لم تقتصر الانتقادات على المصريين، بل امتدت للكويتيين، حيث نشر المدون الكويتي محمد الظفيري، فيديو انتقد فيه تصرف مواطنه، وقال إنه لا يمثل الشعب الكويتي، وإن عليه أن يحمد الله أنه خرج حيا من محافظة أسيوط المصرية.

بناء على رغبة موكلي السيد / محمد الظفيري

سأتقدم بشكوى إلى مكتب السيد النائب العام

ضد المواطن الذي أساء في فيديو للأخوه المصريين الأحبه

كذلك شكوى إلى وزارة الداخليه

كذلك شكوى إلى وزارة الخارجيه

كذلك إعتذار إلى السفير المصري والشعب المصري مني ( سامحونا ) pic.twitter.com/F8Vktfiie0 — المحامي سعود الشحومي (@saoud_alshohomi) June 30, 2023

ويبلغ عدد الجالية المصرية في الكويت، حوالي 670 ألف شخص، ما يساوي 20% من عدد سكان الكويت بالكامل، وفق إحصائيات السلطات الكويتية.

وكانت الكويت قررت الاعتماد على العمالة الوطنية فى الجمعيات التعاونية.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الكويتي، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أن لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل بالكويت، قررت “تكويت العمل التعاوني”، وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي.

وأضاف أن اللجنة قررت أيضا إلزام الجمعيات التعاونية بسرعة “تكويت” جميع الوظائف القيادية والإشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين فى الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة عمل للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

ومن آن لاخر، تخرج أصوات كويتية تطالب بترحيل العمالة المصرية من بلادهم.

وأواخر العام الماضي، أصدرت السلطات الكويتية، قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء تنفيذي بوقف أذونات العمل للمصريين.

وجاء القرار بعد أن كشفت إحصائية كويتية، عن ارتفاع عدد العمالة المصرية للمرة الأولى في سوق العمل بالكويت إلى المرتبة الأولى بنهاية سبتمبر/ أيلول 2021، متفوقة على العمالتين الهندية والكويتية، وفي ظل عزم الحكومة الكويتية تنفيذ مشروع التكويت في الجهات الحكومية، وبسبب ما تحدث عنه برلمانيون كويتيون من مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل.