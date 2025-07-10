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مواقع إسرائيلية: مقتل جندي في خان يونس

منذ ساعتين

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غزة- تل ابيب:  أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بمقتل جندي جراء انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بينما أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت تجمّعا لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة البداوي شمال مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، قالت المواقع الإسرائيلية إن “حدثا أمنيا صعبا” وقع في خان يونس حيث انهار مبنى على قوة إسرائيلية واندلعت اشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين، في حين شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات كثيفة على المنطقة.

(وكالات)

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