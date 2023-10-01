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موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تسجل مغادرة 3 سفن وتنتظر وصول 4

منذ 15 دقيقة

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كييف: أظهرت قاعدة بيانات تطبيق مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة مغادرة ثلاث سفن من موانئ أوكرانية على البحر الأسود الأحد، بعد التحميل وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف “ممرا إنسانيا” مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

وقال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف الشهر الماضي إن هناك ثلاث سفن في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

ومن المقرر أن تنقل سفن الشحن العملاقة أزارا وينج هاو 01 وإينيدا 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.

كما أظهرت قاعدة بيانات مارين ترافيك أن أربع سفن شحن جديدة دخلت المياه الأوكرانية باتجاه الموانئ في البحر الأسود. وعرَّف النظام السفن بأسماء أولجا وإيدا وفورزا دوريا ونيو ليجاسي.

وعقب غزوها لأوكرانيا في العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم وهو ما وصفته كييف وداعموها الغربيون بمحاولة لاستغلال إمدادات الغذاء العالمية كوسيلة للابتزاز.

وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استغلالها لجلب أسلحة.

وفي يوليو/تموز 2022، أعيد فتح الموانئ وفق اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة.

وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد ذلك بعام وأعادت فرض الحصار على الموانئ قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.

(رويترز)

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