موجة اضطرابات في قطاع التربية بالجزائر.. نقابات تصر على الإضراب لتحقيق مطالبها الاجتماعية والوزارة تدعو لاعتماد أسلوب الحوار 

الجزائر ـ “القدس العربي”:

تشهد الجزائر موجة من الاضطرابات في قطاع التربية، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشنها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. وفيما أكد وزير القطاع على لغة الحوار في التعامل مع النقابات، إلا أن الطريقة التي قوبل بها الاحتجاج الأخير خاصة من الجانب الأمني، زادت من حدة التشنج في القطاع.

ويأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة بين الوزارة والنقابات التي ترفض الاعتراف بالقانون الجديد، معتبرة أنه لا يلبي تطلعات الأسرة التربوية، ويخالف توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين مكانة الأستاذ والارتقاء بظروفه المهنية.

وكانت الاحتجاجات قد عمت عدة مدن يومي 17 و18 فبراير، من خلال إضراب شامل نظمته عدة نقابات، تزامنًا مع وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في ولايات كبرى مثل قسنطينة، وهران، تيزي وزو، والأغواط. لكن السلطات واجهت هذه الاحتجاجات بمضايقات واعتقالات، وهو ما اعتبرته النقابات انتهاكًا صارخًا للدستور وحق التظاهر السلمي. وأكدت أن هذه الممارسات لن تزيدها إلا إصرارًا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها العادلة.

في المقابل، تحاول وزارة التربية احتواء الأزمة من خلال فتح قنوات للحوار مع الشريك الاجتماعي. فقد استقبل الوزير محمد الصغير سعداوي، مؤخرا، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين لمناقشة الانشغالات المهنية والاجتماعية. وقبل ذلك، أجرى الوزير المعين حديثا لقاءات مطولة مع عدة نقابات تمثيلية في قطاع التربية.

ورغم تأكيد الوزارة على التزامها بحماية الحق النقابي، إلا أنها شددت على ضرورة احترام القانون 23-02 الذي يمنح حق الإضراب فقط للنقابات التمثيلية التي تستوفي شرط تمثيل 25٪ من الفئة المعنية. بناءً على ذلك، أبلغت الوزارة رسميًا أربع نقابات بعدم تمثيليتها، من بينها نقابة “كنابست” و”مجال” و”كلا”، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل الأوساط النقابية.

وترى النقابات أن القانون الأساسي الجديد جاء مخيبًا للآمال، حيث لم يتضمن إصلاحات جوهرية تحسن من وضعية الأساتذة، بل فرض عقوبات وصفتها بـ”الردعية”، مما أثار استياءً واسعًا. كما طالبت النقابات بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024.

ويتمثل أحد أبرز أسباب الاحتقان في رفض الوزارة الاعتراف بتمثيلية بعض النقابات المستقلة، مما جعل الحوار بين الطرفين لا يشمل أطرافا مؤثرة في قطاع التربية. فالعديد من النقابات ترى أن السلطات تحاول إقصاء الأصوات الناقدة، فيما تصر الوزارة على ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للعمل النقابي.

من جهته، أثنى وزير التربية على الجهود المبذولة لضمان استقرار المؤسسات التربوية، مشيرًا إلى أهمية التحضير لاختبارات الفصل الثاني، وداعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان سير العملية التعليمية دون عوائق. لكنه في الوقت ذاته، لم يعلن عن أي تغييرات ملموسة في القانون الأساسي أو النظام التعويضي، مما يزيد من احتمال استمرار الإضرابات والاحتجاجات في الأسابيع القادمة.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع الى ضرورة “التطبيق الصارم لما جاء به القانون الذي يعطي الحق في اللجوء إلى الإضراب فقط للمنظمات النقابية التمثيلية التي تحوز صفة التمثيلية”، مبرزا أن “لجوء المنظمات النقابية غير التمثيلية إلى الإضراب فإنه يعد خرقا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال”، كما قال.

ويبدو أن الأزمة في قطاع التربية مرشحة للتصعيد، إذ تؤكد النقابات أنها لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل إضراباتها الأسبوعية يومي الثلاثاء والأربعاء حتى تحقيق مطالبها. ومع استمرار حالة الشد والجذب بين الوزارة والنقابات، يبقى مصير العام الدراسي معلقا، مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء التلاميذ الذين يخشون أن تؤثر هذه الاضطرابات على مستقبل أبنائهم التعليمي.

ومن الجانب السياسي، سجلت عدة تشكيلات سياسية منها حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، تضامنها مع النقابات المحتجة، داعية إلى حل مشاكل قطاع التربية والتكفل الاجتماعي الأمثل بالعمال. ويعد قطاع التربية في الجزائر، الأكثر توظيفا، إذ يفوق عدد المشتغلين به المليون شخص، وهو بذلك ضمن ثلاث وزارات الأكثر استهلاكا للميزانية، مع الدفاع والداخلية.