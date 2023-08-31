موجة العمليات الفردية الأخيرة تربك حسابات الاحتلال.. والمقاومة تؤكد الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم

غزة – “القدس العربي”:

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال سيعجز عن وقف تصاعد العمل المقاوم في المناطق الفلسطينية، وأن تصاعد العمليات خلال الساعات الـ 24 الماضية، يثبت قدرة المقاومة على الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، وذلك بعد أن أحرجت العمليات الفردية الأخيرة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، لحدوثها رغم الاستنفار الكبير لجيش الاحتلال، ودفعه بقوات إضافية وتنفيذه حملات اعتقال كبيرة.

من الدفاع إلى الهجوم

وفي أعقاب رابع عملية تنفذها المقاومة في الضفة الغربية، والتي تمثلت في عملية دهس لعدد من المستوطنين، بعد عملية دهس أخرى جنوب الضفة، وطعن في القدس وتفجير عبوة ناسفة في نابلس أسفرت عن إصابة عدد من الجنود، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم “ضربة جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه غرب مدينة رام الله المحتلة، في عملية دهس بطولية”.

وأكد أن هذه الضربات “تحمل رسالة واضحة أنه لا أمن للمحتل طالما يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا”، مشيرا إلى أن هذا التصاعد في الفعل المقاوم في الضفة الغربية “يؤكد أن المقاومة يزداد حضورها وتأثيرها، وأن الاحتلال سيظل عاجزًا عن إيقافها بالرغم من كل جرائمه”.

وأضاف “هذه العملية بالإضافة لحالة التصدي البطولية في نابلس، تؤكد قدرة المقاومة على الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم ومباغتة جيش الاحتلال في أماكن لا يتوقعها”.

كذلك قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن عملية الدهس غرب رام الله تمثل “تنفيذ مباشر لوعد المقاومة بضرب منظومة أمن الاحتلال وفضح هشاشتها”.

وقال “العملية تأكيد جديد على جهوزية الثوار والاستعداد العالي لدى أبناء شعبنا للرد على جرائم الاحتلال”، مهددا الاحتلال بدفع ثمن كل جريمة ضد الشعب الفلسطيني من أرواح جنوده ومستوطنيه، وقال “سيسلك مقاومونا كل طريق لتقريب النصر وتحقيق حرية شعبنا، وسيخرجون له من كل شارع وقرية ومخيم”.

أربع عمليات متتالية

وصبيحة الخميس، قال جيش الاحتلال إن فلسطيني نفذ عملية دهس على حاجز بيت سيرا قرب رام الله أسفرت عن إصابة مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أربعة مستوطنين، بجروح متفاوتة.

وقد قام جيش الاحتلال باستهداف المنفذ وهو في بداية الأربعينيات من العمر، بوابل من الرصاص ما أدى إلى استشهاده.

ومساء الأربعاء، استشهد فتى برصاص الاحتلال، فيما أصيب مستوطن بجراح، في عملية طعن نفذت قرب محطة القطار بمدينة القدس المحتلة، وقبل ذلك نفذت عملية دهس قرب مدينة الخليل جنوب الضفة.

وفجر الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة ضابط وثلاثة جنود في تفجير عبوة ناسفة على مقربة من قوة عسكرية راجلة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال تأمين تلك القوة لاقتحام المستوطنين “مقام يوسف” لأداء “طقوس تلمودية”.

وأجبرت عملية التفجير، قوات الاحتلال إلى اختصار مدة اقتحام المستوطنين للمقام، خشية من وقوع هجمات أخرى للمقاومة.

وجاءت هذه العمليات الفردية، رغم التدابير الأمنية العسكرية الإسرائيلي التي اتخذت مؤخرا، وشملت على الدفع بقوات إضافية من جيش الاحتلال للعديد من مناطق الضفة، وكذلك تنفيذ قوات الاحتلال حملات اعتقال كبيرة طالت عشرات المواطنين.

كما نفذت هذه العمليات الفلسطينية، في ظل تهديدات الاحتلال بتوجيه ضربات عسكرية وعمليات اغتيال لقيادة المقاومة.

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، أن العمليات الفدائية في مختلف مناطق الضفة المحتلة “تؤكد أن الشعب الفلسطينية ومقاومته يستطيعون مواجهة وهزيمة العدو الصهيوني”، مشيرا إلى أن الاحتلال قلق من تصاعد الأعمال المقاومة في الضفة “التي تقضّ مضجعه وتضعه في مأزق حقيقي”.

وأشار كذلك إلى أن اتساع رقعة العمليات الفدائية وإلحاق الخسائر المادية والبشرية بين جنود الاحتلال تعد “رسالة واضحة للاحتلال ومستوطنيه بأن لا فرصة لهم للعيش بسلام وأمان واستقرار على أرض فلسطين”.

توعد بالمزيد

وقال “عملية الدهس غرب رام الله هي امتداد للمواجهة الباسلة التي خاضتها كتيبة نابلس وأدت إلى إصابة 4 من جنود الاحتلال من خلال الكمين المحكم الذي أعدته سرايا القدس للقوات المتوغلة”.

وقال منذرا “العدو على موعد مع مزيد من المفاجآت رغم كل أشكال الملاحقة والمطاردة والاغتيال والاعتقال”.

وأضاف “المشهد الميداني يؤكد أن المقاومة في تطور مستمر يأخذ شكلاً نوعياً على مستوى الأداء والتكتيك والإمكانات”.

وأكد أن الاحتلال بات لا يستطيع تأمين جنوده ومستوطنيه من ضربات المقاومة المتلاحقة والمتصاعدة، “ما يؤكد على قرب دحره وزواله عن الأراضي الفلسطينية”.

إلى ذلك، فقد أشادت لجان المقاومة العملية بالعملية الأخيرة، وقالت إنها تأتي في سياق “الرد الطبيعي على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك”.

وأكدت أن العمليات البطولية المتصاعدة تؤكد ” فشل وعجز العدو الصهيوني في مواجهة مقاومي وأبطال شعبنا الذين باتوا يشكلون حالة استنزاف حقيقية للعدو الصهيوني ومنظومته الأمنية والعسكرية”.

وقالت “على العدو الصهيوني المجرم وقادته الفاشيين أن يدركوا كل محاولاتهم بفرض واقع جديد في القدس والأقصى ستفشل أمام ضربات المقاومة والشباب الثائر في كل مكان من أرضنا المحتلة وأن أي جريمة صهيونية لن تمر من دون رد”.

وقي السياق، أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بنشطاء المقاومة، الذين قالت إنهم “وقفوا موحّدين في تصديهم البطولي للعدوان الصهيوني، ولقنوا العدو دروساً بكمائنهم وعبواتهم المسلحة بإرادتهم وعزيمتهم التي لم ولن تلين”.

ودعت الجبهة لمواكبة هذا الفعل الفدائي بـ “مزيد من التلاحم والاحتضان الجماهيري”، وشدت على ضرورة إزالة أية عقبات أو قيود تقيد العمل الفدائي، ووقف سياسات ملاحقة المقاومين والحملات الأمنية ضدهم.

كما باركت حركة المقاومة الشعبية العمليات الفدائية وقالت في بيان أصدرته “إن عمليات المقاومة والشباب الثائر تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وردع ممارساته اللاإنسانية بحق الفلسطينيين”.