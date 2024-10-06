موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية- (فيديو)

تل أبيب: استهدفت غارات إسرائيلية، الأحد، مناطق في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت عقب إنذارات أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بإخلاء منطقتين فيها.

وأفاد مراسلون بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على 3 مناطق متفرقة بالضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين على الضاحية الجنوبية، استهدفت الأولى منطقة سانت تيريز، والثانية استهدفت منطقة برج البراجنة”.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن الغارة التي استهدفت “سانت تيريز” سوّت مبنى بالأرض.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بوقوع غارتين إضافيتين على الضاحية، استهدفت إحداهما منطقة الحدث ووصفت بـ”العنيفة”.

وأفادت صحافية في وكالة ” فرانس برس” بأن نوافذ منزلها اهتزت بعد إحدى الغارات، فيما سمعت أخرى أصوات انفجارات قوية وتحدثت عن انتشار رائحة كبريت في أنحاء بيروت.

وسبق القصف إنذارات أطلقها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي بإخلاء أبنية في منطقتي الحدث وبرج البراجنة، بزعم وجود منشآت ومصالح تابعة لـ”حزب الله”، وهو زعم لطالما كرره تبريرا لهجماته.

(الأناضول)