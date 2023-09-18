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موجة حارة ربيعية تلهب أستراليا ودرجات الحرارة ستكسر أرقاما قياسية

منذ ساعة واحدة

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سيدني: قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن موجة حارة ربيعية تجتاح مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد بما في ذلك سيدني ستشتد الاثنين مع توقع وصول درجات الحرارة إلى ذرى عند 16 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة لشهر سبتمبر/ أيلول.

وتتعرض أستراليا لموجة حارة متزايدة منذ مطلع الأسبوع بدأت في مناطق وسط البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومن المرجح أن تستمر حتى يوم الأربعاء في أنحاء ولايات جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه يتوقع كسر عدة مستويات قياسية جرى تسجيلها أوائل الربيع على مدى الأيام المقبلة، واصفا الحرارة بأنها “غير معتادة إطلاقا في سبتمبر”.

وقال المكتب في منشور على منصة فيسبوك الأحد “يُتوقع ألا تنكسر الموجة الحارة حتى الأربعاء فصاعدا، إذ ستعبر كتلة هواء بارد أقوى ولايات الجنوب الشرقي”.

ووفقا لتوقعات مكتب الأرصاد فإن درجات الحرارة في غرب سيدني ستصل إلى 36 درجة مئوية الاثنين قبل أن تتراجع إلى 22 درجة مئوية يوم الخميس.

(رويترز)

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