موجة حر تسفر عن 264 وفاة بالبرتغال وحرائق بإسبانيا

مدريد: تشهد شبه الجزيرة الإيبيرية التي تتألف من البرتغال وإسبانيا موجة حر وحرائق غابات تستمر حتى 7 أغسطس/ آب الجاري.

وأعلنت المديرية العامة للصحة في البرتغال، السبت، وفاة 264 شخصا خلال الأسبوع الماضي بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد.

وذكرت المديرية في بيان، أن درجات الحرارة المرتفعة تسببت في وفيات خاصة بين الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ومن أعمارهم فوق 75 عامًا.

وذكرت أن معظم الوفيات تم تسجيلها في المناطق الشمالية من البلاد.

“حالة تأهب” بسبب الحر

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة البرتغالية “حالة تأهب” في البلاد بسبب موجة حر جديدة من المتوقع أن تؤثر على مختلف المناطق بين 3 و7 أغسطس، مع ازدياد خطر اندلاع حرائق غابات.

وقالت وزيرة الداخلية ماريا لوسيا أمارال خلال مؤتمر صحفي السبت، إن استمرار موجة الحرارة المرتفعة وانخفاض معدلات الرطوبة، وزيادة خطر اندلاع الحرائق في معظم أنحاء البلاد “استدعت اتخاذ إجراءات وقائية واستثنائية، ولهذا تم اتخاذ قرار إعلان حالة التأهب. الأسبوع المقبل سيكون صعبًا”، على حد وصفها.

وأضافت أن السلطات قررت حظر دخول المناطق الحرجية، وإشعال النار فيها، واستخدام الآلات في الغابات والمناطق الريفية، كما مُنع استخدام الألعاب النارية أو أي مواد قابلة للاشتعال، مؤكدة تعليق الإجازات لجميع وحدات مكافحة الحرائق.

وأوضح معهد البحر والغلاف الجوي البرتغالي أن الحرارة في معظم أنحاء البلاد ستتجاوز 40 درجة مئوية اعتبارًا من غد الأحد.

وشهدت البرتغال خلال الأسبوع الماضي ثلاث حرائق كبيرة خصوصا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وجرى السيطرة عليها بمشاركة نحو 1300 عنصر إطفاء، و13 طائرة، وقرابة 100 مركبة برية.

موجة حر شديدة تجتاح إسبانيا

وستؤثر درجات الحرارة المرتفعة أيضًا على إسبانيا، جارة البرتغال في شبه الجزيرة الإيبيرية.

وأعلن المعهد الإسباني للأرصاد الجوية أن الحرارة ستتجاوز 40 درجة مئوية في ست مناطق (الأندلس وقشتالة وليون لا مانتشا وإكستريمادورا وغاليسيا ومدريد) بين 3 ـ 7 أغسطس.

وقد أعلنت الإدارات الذاتية في هذه المناطق أنها رفعت مستوى التأهب لمواجهة موجة الحر الشديدة.

وبحسب بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، التهمت حرائق الغابات عام 2025 مساحات بلغت 43 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا.

ووفقًا لبيانات وزارة التحول البيئي الإسبانية، فقد التهمت حرائق يوليو/ تموز أكثر من 26 ألفا و300 هكتار من الأراضي، وهو الأكبر منذ مارس/ آذار 2023.

وما زالت حرائق الغابات مندلعة في غابات منطقة فيلافيردوس في منطقة أستورياس شمال البلاد، حيث التهمت حوالي 400 هكتار من الأراضي، وتم إخلاء منازل في قريتين مجاورتين كإجراء احترازي.

(الأناضول)