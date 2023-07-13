موجة حر تضرب دولا عربية

عواصم: تشهد دول عربية بدءا من الخميس، موجة حر شديدة سجلت ارتفاعًا ملحوظا بلغت أعلاها 50 درجة مئوية، وسط توقعات باستمرارها الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بحسب مصادر الأرصاد الجوية الرسمية في كل من الكويت والإمارات ومصر والأردن ولبنان والجزائر واليمن والمغرب وموريتانيا وليبيا وفلسطين والعراق.

موجة حر شديدة

في الكويت، قالت إدارة الأرصاد الجوية في بيان، إن “طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون بصفة عامة شديد الحرارة نهارا، وحارا إلى مائل للحرارة ليلا”.

وأشارت إلى تأثر البلاد بـ”امتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحيانا مثيرة للغبار”.

وفي الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد أن “يكون الطقس الجمعة، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرّا أحيانا، مع ارتفاع في درجات الحرارة”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وفي مصر، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن البلاد سجلت “اليوم الخميس ارتفاعا في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد”، مع توقعات باستمرار تلك الموجة “حتى الأربعاء المقبل”.

أما في الأردن، فقد حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وأشارت إلى أن “الأجواء ستبقى أيام الجمعة والسبت والأحد بين حارة وحارة جدا، وتصل في بعض المناطق إلى 43 درجة مئوية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

لامست 50 درجة

في لبنان، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من خطر اندلاع حرائق والتعرض لأشعة الشمس نتيجة موجة حر تتعرض لها البلاد.

ولفتت إلى أن “درجات الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية في بعض المناطق اللبنانية يومي الخميس والجمعة، ملامسة الـ40 درجة في بعض المناطق الداخلية”، وعادة ما يراوح معدل درجات الحرارة بالبلاد في يوليو/ تموز الجاري بين 24 و32 درجة مئوية.

في حين سجلت الجزائر رقما قياسيا حيث بلغت الحرارة 47.9 درجة مئوية الثلاثاء، ولامست 50 درجة في عديد المناطق الصحراوية جنوبي البلاد، بحسب ما أوردته إدارة الأرصاد الجوية.

وشهدت معظم الولايات في الشمال والجنوب موجة حر غير مسبوقة اعتبارا من الأحد الماضي بلغت توقعات باستمرار موجة الحر

في اليمن، حيث المساحات الصحراوية الشاسعة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية “طقسا شديد الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية مع درجات حرارة عظمى تتراوح بين 39-45 درجة مئوية”.

ودعت الهيئة في بيان، “المواطنين في تلك المناطق إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة”.

وفي المغرب، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في بيان، “تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح بين 43 و48 درجة في كافة أقاليم المملكة”.

أما تونس، فتشهد منذ 5 يوليو الجاري موجة حر تجاوزت فيها الحرارة 50 درجة في بعض الولايات.

وشهدت ولاية توزر جنوبي تونس، الأحد الماضي، حرارة وصلت في الظل إلى 48.9 درجة، وفي الشمس 57.3، حسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي).

كما سجلت درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 48.4 درجة بمدينة القيروان وسط البلاد، بحسب المصدر ذاته.

وتأتي موجة الحر بعد عام شهد جفافا ونقصا في الأمطار خلال الشتاء، تجاوزت فيه نسبة النقص 80 بالمئة، ليمثل مارس/ آذار الماضي ثاني أكثر شهور مارس جفافا في تونس منذ 1970.

توجيهات بتوخي الحذر

في موريتانيا، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، الأحد، من موجة حر شديدة شمال البلاد مستمرة حتى 16 يوليو الجاري، وستصل إلى 49 درجة شمال البلاد.

وطالبت الهيئة السكان بتوخي الحذر، علما أنه عام 2020 تسببت موجة حر مماثلة في وفاة 9 أشخاص بولاية آدرار شمال البلاد.

وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، بـ”استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق بالبلاد”، بعد أن شهدت موجة حر منذ الاثنين، سجلت 46 درجة مئوية، داعيا إلى “أخذ الحيطة والحذر من ضربة الشمس والجفاف جرّاء تلك الموجة”.

وفي فلسطين، أكدت دائرة الأرصاد الجوية، في بيان، استمرار الأجواء الحارة في البلاد حتى الأحد المقبل، محذرة من مخاطر التعرض لأشعة الشمس.

وقالت إن “الجو الخميس، حار إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، وسيكون حارا ليلا في معظم المناطق”.

موجة حر جديدة

وفي العراق، أعلنت هيئة الأنواء (الأرصاد) الجوية العراقية، الخميس، أن البلاد ستتعرض لموجة حر جديدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وأشارت في بيان، إلى “ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الاثنين القادم في عموم العراق، حيث ستصل الحرارة إلى أعلى معدلاتها في المناطق الجنوبية من البلاد”.

وكان العراق سجّل ارتفاعا ملحوظا قبل أيام في درجات الحرارة في جنوب ووسط البلاد، إذ تجاوزت في محافظتي ميسان والبصرة العراقية حاجز 50 درجة مئوية.

(الأناضول)