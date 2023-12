موجة شديدة الحرارة تجتاح أستراليا ورجال الإطفاء يكافحون الحرائق- (فيديو)

سيدني: تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا السبت لموجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.

وقالت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إن أكثر من 50 حريقا مشتعلة اليوم السبت، وتم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.

وكتبت الخدمة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أكثر من 700 من رجال الإطفاء والعاملين في مكافحة الكوارث يعملون في أنحاء الولاية لمكافحة الحرائق وسط “مخاطر شديدة لاشتعال حرائق واسعة الانتشار”.

A Total Fire Ban is now in place for Greater Sydney, Illawarra/Shoalhaven, Northern Slopes, North Western, Greater Hunter and the Central Ranges. For more information on Total Fire Ban rules, visit the #RFS website: https://t.co/R9tDns8ts6 pic.twitter.com/NoytxRwCX7

— NSW RFS (@NSWRFS) December 15, 2023