موجة غضب حول تصريحات المدير الفني لمهرجان القاهرة عن سعد الدين وهبة

القاهرة – “القدس العربي” – فايزة هنداوي: أثارت تصريحات الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله عن سعد الدين وهبة الرئيس السابق لمهرجان القاهرة غضب كثير ممن عملوا مع الراحل أثناء رئاستة لمهرجان القاهرة ، وأثارت غضب بناته اللائي طلبن بالتوضيح أو الاعتذار.

حيث قال رزق الله في تصريحات لاحدى الصحف المصرية، إن ما يميز سعد الدين وهبة، إنه كان يعرض الأفلام الساخنة في مهرجان القاهرة، من أجل الإيرادات، وكان يقوم بتغيير برنامج العرض نزولا عند رغبة الجمهور.

الأمر الذي رفضته سهير عبد القادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السابق والتي عملت مع سعد الدين وهبة لسنوات طويلة، مؤكدة إنه لم يكن يتدخل في اختيار الأفلام أو برنامج العرض، وكان يوكل هذه المهمة لمجموعة من السينمائيين بينهم ماري غضبان ويوسف شريف رزق الله، مشيرة إلى أن يوسف شريف رزق الله هو الذي كان يقوم بتغيير البرنامج لأسباب خاصة.

وقال اتفق الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي، مع سهير عبد القادر، وكان أباظة عمل لسنوات طويلة أيضا مع سعد الدين وهبة، مؤكدا إن يوسف شريف رزق الله هو الذي كان منوطا به اختيار الأفلام والبرامج.

وكان أحمد عاطف من فريق المهرجان أيضا أيام سعد الدين وهبة، حيث عمل مديرا للبرنامج الثقافي في المهرجان لعدة أعوام، وقال إنه شاهد عيان على أن سعد الدين وهبة لم يكن هو المسؤول عن تغيير برنامج العرض، وإن الأستاذ يوسف شريف رزق الله هو الذي كان مسؤولا عن ذلك.

أما أماني سعد الدين وهبة فقد أعلن غضبها ، وقالت إنها لن تصمت علي إهانة والدها، وطالبت يوسف شريف رزق الله بالاعتذار عما بدر منه في حق والدها الذي يشهد الكل بعظمته ودوره الكبير كما قالت.