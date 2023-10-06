سياسة | دولي | أوروبا

موجة هجمات سيبرانية تستهدف مؤسسات إسبانية في خضم القمة الأوروبية

منذ 19 دقيقة

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مدريد:  تعرضت مواقع إلكترونية عدة تابعة لمؤسسات عامة إسبانية، الجمعة، لهجمات سيبرانية بالتزامن مع استضافة مدينة غرناطة قمة غير رسمية للمجلس الأوروبي، حسب ما أعلنت السلطات الإسبانية من دون تحديد مصدر الهجمات.

وأفاد المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا في بيان عن “موجة من الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مؤسسات إسبانية مختلفة في خضم قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المواقع الإلكترونية للعديد من الوزارات الإسبانية، وكذلك مواقع بلدية غرناطة (جنوب) ومؤسسات محلية أخرى، أصبحت غير متاحة.

وأوضح المعهد أن كل شيء “عاد إلى طبيعته” بعد أن منعت السلطات المختصة على الفور محاولات إغراق الخوادم التي عانت من انقطاع الخدمة والتعطل في أوقات مختلفة.

وأضاف أن هذه الموجة من الهجمات السيبرانية ركزت على جعل الموارد والخدمات المتضررة غير متاحة للمستخدمين.

(أ ف ب)

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