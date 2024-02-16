 مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

مدريد: ربما تنتهي في الصيف المقبل حقبة نجم وسط الملعب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الطويلة مع فريق ريال مدريد، بعد 12 عاما قضاها داخل جدران ملعب (سانتياغو برنابيو).

وذكرت تقارير إخبارية محلية اليوم الجمعة، أن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، لم يعد يخطط لبقاء مودريتش في صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في 2012 وفاز معه بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين بكأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفتا “موندو ديبورتيفو” و”آس” وموقع “ريلفو” الإلكتروني، أن ريال مدريد لن يعرض على وصيف بطل كأس العالم 2018 تجديد عقده مع الفريق.

وكشفت التقارير أن مودريتش سينتقل للسعودية أو الولايات المتحدة، حيث يفضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الملكي، الاعتماد على لاعبي خط الوسط الشباب مثل الإنكليزي جود بيلينغهام والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي إدواردو كامافينغا.

وكان مودريتش ركيزة هامة في صفوف الريال لعدة سنوات، لكنه لم يتواجد في قائمة الفريق الأساسية سوى في 15 مباراة فقط خلال الموسم الحالي، علما بأنه بقي على مقاعد البدلاء في فوز الفريق الأبيض 1 / صفر على مضيفه لايبزغ الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم جاهزيته التامة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.

وفي سياق آخر، فإن مستقبل لاعب خط الوسط الألماني الآخر توني كروس مع الريال مازال غامضا منذ فترة طويلة، حيث يتواجد في صفوف الفريق منذ عقد من الزمن، ولعب أكثر من مودريتش هذا الموسم، لكن عقده ينتهي أيضا.

(د ب أ)