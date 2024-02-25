 مودريتش يمنح ريال مدريد فوزا ثمينا على إشبيلية

مدريد: أنقذ الكرواتي لوكا مودريتش فريقه ريال مدريد من السقوط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه إشبيلية، ومنحه الفوز بهدف دون رد، الأحد، على ملعب “سنتياغو برنابيو”، في الجولة 26 من الدوري الإسباني “لا ليغا”.

ونجح “الميرينغي” بهذا الفوز الثمين من استعادة توازنه سريعا بعد تعادله في الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف، و9 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث الذي سيواجه رايو فاليكانو، الاثنين في ختام الجولة.

في المقابل تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد تلقيه خسارته الثانية عشرة هذا الموسم، وبات يفصله عن مراكز الهبوط 6 نقاط فقط.

انتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم لوكا مودريتش النتيجة لصالح الريال بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 81 من تسديدة قوية، بعد نزوله كبديل بست دقائق فقط، مانحا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وفي نفس الجولة تعادل قادش وضيفه سيلتا فيغو بهدفين لمثلهما، ولاس بالماس مع أوساسونا بهدف لمثله، في حين فاز ريال بيتيس على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

(الأناضول)





