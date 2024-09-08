مودريتش يهدي كرواتيا الفوز الأول في دوري أمم أوروبا على حساب بولندا

زغرب: أهدى لوكا مودريتش نجم وقائد منتخب كرواتيا بلاده فوزا ثمينا على ضيفه بولندا بنتيجة 1/صفر ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأحرز مودريتش نجم ريال مدريد هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة 52 من ركلة حرة سددها ببراعة في المقص الأيمن.

وهز النجم الكرواتي المخضرم شباك بولندا قبل ساعات قليلة من الاحتفال ببلوغه 39 عاما، وذلك في مباراته الدولية رقم .180

وبات لوكا مودريتش ثاني أكثر لاعب أوروبي مشاركة مع منتخب بلاده خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 213 مباراة.

وحقق منتخب كرواتيا أول فوز في النسخة الرابعة من بطولة دوري الأمم ليعوض خسارته أمام البرتغال في الجولة الأولى.

ورفع رفاق مودريتش رصيدهم إلى ثلاث نقاط ليحتلوا المركز الثاني للمجموعة بفارق الأهداف عن بولندا صاحب المركز الثالث.

بينما يعتلي منتخب البرتغال صدارة الترتيب برصيد ست نقاط بفوزين في أول جولتين ويتذيل منتخب اسكتلندا الترتيب بدون رصيد.

(د ب أ)