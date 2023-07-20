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مودعان يقتحمان مصرفا لبنانيا للمطالبة بوديعتيهما- (فيديوهات)

منذ 48 دقيقة

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بيروت: اقتحم مودعان، اليوم الخميس، بنك “بيبلوس” فرع سن الفيل في جبل لبنان، للمطالبة بوديعتيهما.

وأعلنت جمعية “صرخة المودعين”، عبر حسابها على “تويتر” الخميس، أن “المودعين وسيم حاطوم، وأشرف صالحة اقتحما، بنك بيبلوس فرع سن الفيل.

وأوضحت أن “المودع وسيم حاطوم تبلغ وديعته 5400 دولار وأشرف صالحة تبلغ وديعته 23200 دولار”.

ودعت الجمعية كل المودعين للتوجه إلى البنك لمساندة المودعين في تحرير أموالهما.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، وبدأ عدد من المودعين عمليات اقتحام للمصارف للحصول على ودائعهم منذ أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وتوقفت هذه العمليات خلال الأشهر الماضية، لتبدأ من جديد خلال تموز/ يوليو الحالي.

(د ب أ)

 

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