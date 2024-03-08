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مودعون لبنانيون يعتصمون أمام مصرف لبنان للمطالبة باسترداد أموالهم- (فيديو)

8 - مارس - 2024

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بيروت: نفّذَ العشرات من المودعين في لبنان، اليوم الجمعة، اعتصاماً أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا، في العاصمة بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات التي تدعو لاسترداد أموالهم من المصارف وأطلقوا صيحات الغضب.

وخلال الاعتصام أطلق عددٌ من المشاركين الأسهم النارية باتجاه المصرف تعبيراً عن سخطهم من الواقع المالي، بحسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وأغلقت القوى الأمنية اللبنانية الطريق المؤدي إلى مصرف لبنان، وحوّلت السير باتجاه آخر، وشهدت المنطقة ازدحاماً بسبب قطع المعتصمين للطريق أمام المصرف.

ولاحقاً أشعل المعتصمون الإطارات أمام المصرف.

كانت بنوك في لبنان قد تعرّضت لاقتحامات، العام الماضي، من جانب مودعين للحصول على ودائعهم، بعدما امتنعت المصارف عن إعطاء المودعين ودائعهم بسبب الأزمة المالية التي بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وانهارت معها العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.

(د ب أ)

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