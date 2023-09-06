موديرنا: اللقاح المضاد لكوفيد-19 يساعد في حماية الأشخاص من السلالة الجديدة المتحورة

نيويورك: أشارت نتائج أولية من دراسة أجرتها شركة “موديرنا” أن اللقاح المضاد لكوفيد-19، يساعد في حماية الأشخاص من السلالة الجديدة المتحورة بشكل كبير من الفيروس.

وذكرت شركة “موديرنا” في بيان اليوم الأربعاء بشأن نتائج تجاربها السريرية البشرية أن اللقاح زاد الأجسام المضادة وهي مكون مهم للجهاز المناعي، لسلالة “بي.إيه86.2.” بحوالي تسعة أضعاف، حسب وكالة “بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

ويراقب العلماء السلالة الجديدة “بي.إيه86.2.” عن كثب، نظرا لأن لديها الكثير من الطفرات الجديدة، مما يزيد من إمكانية انتشارها.

غير أنه من السابق لآوانه معرفة مدى قابليتها للانتقال، أو ما إذا كانت تنتج أعراضا خطيرة أكثر من المتحورات الأقدم، حسب تحديث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي.

يذكر أن شركة “موديرنا” ذكرت الشهر الماضي أن اللقاح عزز الأجسام المضادة لمتحوري “إي.جي5.” و”إف.إل1.5.1.” المنتشرين على نطاق واسع.

(د ب أ)