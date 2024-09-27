موديز تخفض تصنيف إسرائيل إلى “Baa1”

نيويورك: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “Baa1” وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند “سلبي” وسط تفاقم الصراع في المنطقة مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت موديز “المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو واعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدرى القريب والبعيد”.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A” الشهر الماضي، وأبقت على توقعات التصنيف “سلبية”.

(رويترز)