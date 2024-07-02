موراتا يؤكد عدم تفكيره مطلقا في الرحيل عن أتلتيكو مدريد الإسباني

مدريد: أكد الفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا، أنه لا يعتزم الرحيل عن صفوف فريقه أتلتيكو مدريد وسط تكهنات بشأن تلقيه عرضا سخيا من الدوري السعودي.

وقال موراتا في منشور عبر حسابه وحساب أتلتيكو مدريد على شبكة “إنستغرام” لتبادل الصور اليوم الثلاثاء “لا أتخيل مدى مذاق الفوز بشيء ما وأنا ارتدي هذا القميص ولن أتوقف عن ذلك لحين تحقيق هدفي”.

ولعب موراتا في صفوف ريال مدريد بين عامي 2010 و2014 وانضم إلى أتلتيكو في 2019 بعد فترة احترافية في تشيلسي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينتقل مجددا ليوفنتوس بين عامي 2020 و2022، وغاب عن تتويج أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني في 2021.

وتردد أن موراتا تلقى عرضا من القادسية السعودي الذي يتولى المدرب الإسباني ميتشيل جونزاليس المسؤولية الفنية به.

وأوضح موراتا “الشيء الأكثر سهولة بالنسبة لي هو عدم اللعب في إسبانيا، بالنسبة لحياتي، لما أتعرض له حينما أخرج إلى الشوارع في بلادي”.

(د ب أ)