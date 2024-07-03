موريتانيا: أبرز مرشحي المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات يدعو أنصاره للتعبئة والتظاهر السلمي

نواكشوط: دعا المرشح الرئاسي الموريتاني بيرام ولد الداه ولد اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات ويرفض الاعتراف بنتائج لجنة الانتخابات، أنصاره إلي التعبئة ومواصلة التظاهر والاحتجاج سلميا على “النتائج المزورة” لانتخابات الرئاسة التي جرت السبت في البلاد.

وقال ولد اعبيد في مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء/الأربعاء في مقر حملته بنواكشوط بعد أن خففت قوات الأمن الحصار على مقره إنه يرفض الاعتراف بنتيجة لجنة الانتخابات “المزورة” وأنه رغم ذلك مستعد للحوار مع الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن الانتخابات .

وفي سياق متصل، ندد بيرام بمقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة كيهيدي جنوب البلاد قال إنهم كانوا يتظاهرون سلميا بحثا عن أصواتهم التي تحايلت عليها لجنة الانتخابات، حسب قوله.

وأضاف: ” خرج الشبان في مظاهرة سلمية تعبيرا عن رفضهم لمهزلة الانتخابات الرئاسية وأدخلتهم قوات الأمن للمعتقل وأخرجتهم وقد فارقوا الحياة هذه عملية قتل واضحة”.

(د ب أ)