موريتانيا… إضراب شامل واعتصام أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع سكان غزة- (فيديوهات)

نواكشوط: عم إضراب شامل الأسواق والمحال التجارية الكبيرة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، ونظم ناشطون اعتصاما كبيرا متزامنا معه أمام السفارة الامريكية بنواكشوط، احتجاجا على الحرب المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على غزة على غزة وتضامنا مع سكانها.

وأغلقت المحال التجارية في الأسواق الكبيرة في نواكشوط تضامنا مع غزة، وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف الحرب فورا وإنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف مسلسل التصفية والقتل والحصار والتجويع.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وحماس وصور قادة الحركة، ورددوا شعارات تطالب بإسناد المقاومة وبتقديم كافة أشكال الدعم لها ، كما نددوا بـ “الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل وطالبوا الإدارة الامريكية بوقف الدعم لإسرائيل وعدوانها”.

(وكالات)