موريتانيا: إطلاق برنامج حضري متعددة الأبعاد لتطوير وتجهيز المناطق الحضرية والريفية الهشة

نواكشوط ـ «القدس العربي»: أطلقت الحكومة الموريتانية برنامجاً متعدد الأبعاد للتنمية المندمجة، لصالح المناطق الحضرية الموريتانية الهشة التي تقطنها جيوب من الفقر المدقع.

ويتعلق المحور الأول من هذا البرنامج الضخم بالبنى التحتية والخدمات الأساسية، ويشمل تشييد البنى التحتية الأساسية، كالمساجد، والطرق، والمدارس، والمراكز الصحية، والأسواق، والمساكن الاجتماعية، والمجمعات الثقافية الرياضية، والحدائق والمتنزهات؛ كما يشمل توفير الخدمات الأساسية، كالمياه، والطاقة، والاتصالات، والإنترنت، والإنارة العمومية.

ويستهدف هذا المحور تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المستفيدة.

ويتعلق المحور الثاني بمشاريع الإدماج الاقتصادي، ويشمل تمويل حُزم من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كتمويل الأنشطة المدرة للدخل، وإنشاء التجمعات ذات النفع الاقتصادي، وتقديم القروض الميسرة بدون أية فوائد.

ويعتمد المحور الثالث على تعزيز الالتزام بالمواطنة، بتعزيز دور المواطنين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد عبر التربية المدنية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالمواطنة، وتعزيز ثقافة المسؤولية الجماعية، ودعم التضامن الوطني من خلال تعزيز الشعور بالانتماء الوطني، وتشجيع مبادرات التضامن بين المواطنين، والالتزام المدني عن طريق تشجيع السكان على المشاركة النشطة في الحياة العامة.

ويشمل هذا المحور كذلك دفع المواطنين نحو الانخراط في المبادرات الجمعوية، والنهج التشاركي بواسطة وضع آليات للتشاور والحوار لتمكينهم من المساهمة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم، وترقية العمل التطوعي عن طريق تشجيع العمل التطوعي كوسيلة لتعزيز الروابط الاجتماعية ودعم مشاريع التنمية. وستسهم هذه المحاور الثلاثة المتكاملة فيما بينها، وفقاً لما أعلنته الحكومة الموريتانية، في تحويل المناطق الهشة المستهدفة إلى مدن حديثة، قابلة للتطور، مع تعزيز قدرتها على التكيف مع متطلبات التحديث والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

ويستهدف هذا المشروع إحداث تحول عميق ومستدام في المناطق الحضرية والريفية الهشة، وتحسين ظروفها المعيشية، عن طريق إعادة تأهيلها لتصبح فضاءات حديثة، تتماشى مع متطلبات التنمية المعاصرة.

وأوضحت الحكومة أن هذا البرنامج المسمى “مشروع تعمير مدن التآزر” يستهدف دعم تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وثقافة المواطنة، وتشجيع العمل التطوعي، وتسهيل الولوج إلى البنى التحتية الأساسية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجتمعية، وتحسين الظروف المعيشية للفئات السكانية الهشة.

ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة والمنتخبين وكافة الفاعلين من علماء وأئمة وقادة رأي ورجال أعمال وأطر وشباب ونساء، إلى الانخراط الفاعل في هذا البرنامج وأهدافه الكبرى.

وأكد المندوب العام الحكومي للتضامن ومكافحة الاقصاء الشيخ ولد بدَّ، “أن البرنامج سيركز على تغيير العقليات، وتقوية اللحمة الوطنية، وتنمية الوعي المدني، وخلق مجتمع متجانس قادر على التعايش والعمل المشترك، وذلك بواسطة القيام بمجموعة من التدخلات المتزامنة في مناطق الفقر والهشاشة، إذ سيوفر لها البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتمويلات الأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

وقال “إن البرنامج يشمل إطلاق سلسلة من الأعمال التوعوية الموازية التي ستعمل على تغيير العقليات من خلال محاضرات ليلية تستهدف غرس القيم الدينية والمدنية، تقدمها شخصيات أكاديمية ومجتمعية وسياسية بارزة، وأيضاً من خلال برامج خاصة تعيد إلى المسجد والمحظرة والمدرسة ودور الشباب والملاعب والنوادي الثقافية والرياضية ألقها ودورها في التوعية والتربية المتشبعة بقيم الدين الحنيف، وثقافة المواطنة المدنية، بحيث نحصل في النهاية على أحياء متطورة ومزدهرة، يعيش فيها مواطنون واعون بواجباتهم وحقوقهم”.