موريتانيا: الإفراج عن النائب البرلماني المعارض محمد بوي بحرية مؤقتة

نواكشوط- “القدس العربي”:

أعلن في نواكشوط ظهر الخميس عن إطلاق السلطات القضائية الموريتانية سراح النائب البرلماني المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بحرية مؤقتة وذلك بعد إيداعه السجن لأكثر من ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق.

وعانى النائب محمد بوي خلال فترة اعتقاله من وعكات صحية متكررة.

وتم اعتقال ولد الشيخ محمد فاضل في قضية طويلة بدأت بتقديمه مداخلة أمام البرلمان انتقد فيها بشدة بطء تعامل السلطات مع إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليها في ورقة امتحان.

وبطلب من وزارة العدل، صادق البرلمان الموريتاني على قرار برفع الحصانة عن النائب المذكور، وذلك خلال جلسة قاطعها نواب المعارضة.

وبعد ذلك، وجهت النيابة العامة تهم “نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية”، للنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

وطالب نواب المعارضة وأقرباء النائب محمد بوي مرات عديدة، بإطلاق سراحه وإعادته إلى موقعه في البرلمان.