موريتانيا: البرلمان يجيز 3 اتفاقيات للتعاون القضائي الموسع مع الجزائر

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

جاءت مصادقة البرلمان الموريتاني الثلاثاء على ثلاثة قوانين تتضمن المصادقة على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي الموسع بين موريتانيا والجزائر موقعة كلها بنواكشوط يوم 14 سبتمبر 2022، لتبرز حرص موريتانيا على تهيئة الأرضية النظامية والتشريعية لتعاونها مع الجزائر الذي شهد في السنتين الأخيرتين تقدما كبيرا في مجالات عدة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بتسليم المجرمين.

وأكد وزير العدل الموريتاني محمد محمود بيه “أن الاتفاقية الخاصة بالتعاون في المجال الجنائي، تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر في المجالات الجنائية، كما تسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يلزم فيه التعاون في هذا الشأن”.

وقال في توضيحات أمام البرلمان “إنه أصبح من الضروري اليوم التأسيس لعمل مشترك بين موريتانيا والجزائر في قمع الجريمة بكل أشكالها، من خلال وضع آليات ومساطر تستجيب للالتزامات الواردة في الآليات الدولية المطبقة في مجال حقوق الإنسان، وفيما يتعلق باحترام الحق في المحاكمة العادلة وعدم ممارسة التعذيب وغيره من المعاملة اللا إنسانية والمهينة”.

وأوضح “أن اتفاقية التعاون في المجال الجنائي، تأتي لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجال الجزائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة للمجال، كما أنها ستسهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين موريتانيا والجزائر بنواكشوط في الثالث ديسمبر 1969”.

وأكد الوزير “أن الاتفاقية الثانية تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر في القضايا المدنية والتجارية، إضافة لسماحها بتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي”، مبينا “أنه بموجب هذه الاتفاقية سيستفيد مواطنو كل الطرفين في إقليم الطرف الآخر من نفس الحماية القانونية التي يمنحها هذا الأخير لمواطنيه فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية”.

وأوضح وزير العدل الموريتاني “أن اتفاقية التعاون في المجال القضائي، تأتي لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون في المجالين المدني والتجاري بين موريتانيا والجزائر، بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة للمجال، كما انها ستسهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين في نواكشوط يوم الثالث ديسمبر 1969”.

وتحدث الوزير عن الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين فقال “إنها تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر في مجال تسليم المجرمين، حيث يتعهد كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر، بناء على الطلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيه والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، والذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو بخصوص حكم إدانة نهائية”.

وقال “بموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون الفعال بين موريتانيا والجزائر بهدف محاربة الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة”.

وأكد الوزير “أن هذه الاتفاقيات ستسمح لموريتانيا بتوسيع تعاونها مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في مجالات هامة وحيوية”.

وتحدث عدد من النواب الموريتانيين في مداخلات لهم في جلسة المصادقة على الاتفاقيات المذكورة عن “أهمية الاتفاقيات لكونها ستساهم في تحديث الإطار القانوني للتعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر الذي يعود لستينيات القرن الماضي”، مؤكدين “على أن الاتفاقيات المجازة بالإجماع، تعد مؤشرا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين”، داعين “لتعزيزها وتطويرها ووضع آليات لتنفيذها من أجل مواجهة موحدة للتحديات الإقليمية والدولية”.

ونبه النواب في مداخلاتهم “على أهمية الفصل بين المجالين المدني والتجاري بإفراد اتفاقية خاصة بالمجال التجاري لما يمتاز به من أهمية بالنسبة للبلدين والشعبين الشقيقين”.