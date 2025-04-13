موريتانيا: التحضير للحوار السياسي يتقدم بين التشاؤم والتفاؤل ومنسقه يقول إنه جمع الكثير من الآراء ويعدّ مسودة أولى لخريطة طريق

نواكشوط –«القدس العربي»: ​في ظل أجواء سياسية متقلبة، تتجه الأنظار في موريتانيا نحو الحوار السياسي المرتقب، الذي يُنظر إليه كفرصة حاسمة لتجاوز التحديات الراهنة وبناء توافق وطني.

وبينما تتباين الآراء بين التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم ملموس والتشاؤم من تكرار إخفاقات الماضي، يبرز دور المنسق العام للحوار موسى فال، الذي أكد جمعه لآراء ومقترحات متنوعة من مختلف الأطراف، تمهيداً لإعداد مسودة أولى لخريطة طريق قد تكون حجر الأساس لتحقيق تفاهم وطني شامل.

ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مدى استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات حقيقية تضمن نجاح هذا الحوار.

وكان المنسق العام موسى فال، قدم خلال لقائه الأول مع الصحافة، شرحًا للسياق الذي تقرر فيه مشروع الحوار، قبل أن يعرض المنهجية التي يعتزم اعتمادها للتحضير لهذا الحوار وإنجاحه، وهو الحوار الذي أوكل إليه رئيس الجمهورية، محمد الشيخ الغزواني، مهمة التحضير يوم 9 آذار/مارس الماضي.

وقال المنسق: «إن مشروع الحوار مشروع بالغ الأهمية لمستقبل موريتانيا»، مؤكدًا أنه «فرصة تاريخية لفتح نقاش بين الفاعلين السياسيين، والمجتمع المدني، وكل من يمكنه أن يضيف قيمة مضافة تساهم في حل القضايا الوطنية العالقة».

وفي هذا السياق، أوضح موسى فال «أن أبواب مكتبه مفتوحة على مصراعيها لكل من يرغب في المساهمة»، مشددًا على أن «التنسيق مستقل عن الحكومة وعن التيارات السياسية».

وبالحديث عن المرحلة الأولى من تحضيرات الحوار، أوضح موسى فال نهجه المعتمد، حيث قال: «بمجرد تعييني، التقيت بعدة فاعلين سياسيين، ووجّهت مجموعة من الأسئلة إلى عشرين حزبًا سياسيًا معترفًا بها رسميًا، إضافة إلى أربعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة».

وأضاف: «هذه مجرد عينة قابلة للتوسيع، وتدور الأسئلة حول الأهداف، والمحاور، والانتظارات، والمنهجية، وقائمة المشاركين، وآلية متابعة نتائج الحوار».

وتهدف هذه المقاربة الجديدة، حسب المنسق العام، إلى وضع خارطة طريق توافقية، بعد جمع وتحليل مختلف المقترحات، وتبادل خلاصات الآراء بين الأطراف المعنية.

وأوضح فال قائلاً: «ما نسعى إليه هو إشراك الجميع، تماشياً مع إرادة رئيس الجمهورية الذي يريد حوارًا شاملًا وتشاركيًا».

وزاد: «من المرتقب أن تُسلم الأجوبة على هذه الأسئلة في الأيام القليلة المقبلة، ما سيمكن من إعداد المسودة الأولى لخريطة الطريق، وربما توسيع قائمة المشاركين».

أما بخصوص الوقت اللازم للتحضير للحوار وإطلاقه، فقد أضاف موسى فال قوله: «الانتخابات المقبلة لا تزال على بعد قرابة أربع سنوات منا، وبالتالي لا داعي للعجلة، فالأهم هو التحضير الجدي لضمان نجاح هذا الحوار».

هذا وتدفع التحضيرات الأولية للحوار الجاري التحضير له إلى التساؤل عما إذا كان سيكون حوارًا جادًا، شاملًا، وخاليًا من المحظورات. وعلى خلاف الحوارات السابقة التي نُظّمت منذ 2005 من طرف وزارة الداخلية، فقد قام الرئيس ولد الغزواني بتعيين موسى فال منسقاً/مُيسّراً للحوار بعيداً عن الحكومة، وموسى فال شخص يُجمع الكثيرون على حكمته وتمتعه بخبرة سياسية مشهودة، كما أنه يعرف موريتانيا بعمق وأوضاعها السياسية معرفة عميقة، وله إلمام واسع بالمعاناة التي تعيشها بلاده.

وأكدت صحيفة «القلم» الموريتانية المستقلة الصادرة بالفرنسية في مقال افتتاحي «أن على موسى فال أن يعمل من أجل الموازنة بين الحرس القديم الذي يعرف تقلباته ونزعاته، وبين إقناع الجيل الجديد وطمأنته». وأضافت: «الرجل لا يملك ما يخسره الآن، فقد خسر الكثير في الماضي. ومع ذلك، صمد في وجه تقلبات كثيرة» وهو لا يحمل عصًا سحرية لإنجاز المهمة، إذ لا يتعدى دوره دور المُيسّر، وقد لوحظ «أنه باشر سريعًا مهامه، والتقى بالفعل بعدة أطراف من المعارضة في محاولة على ما يبدو لجسّ نبضها».

ويبقى السؤال المؤرق، تضيف الصحيفة في افتتاحيتها، «هو السؤال المتعلق بملف الوحدة الوطنية: فهل سيتم التطرق إليه بجدية للبحث عن حل توافقي ونهائي؟». وزادت: «صحيح أن أحزاب المعارضة، بل وحتى الأغلبية، تعتبره أولوية، كما يتم تنظيم ورشات وندوات ومؤتمرات حوله، إلا أن هذا لم يمنع استمرار هذا الملف في تعقيد المشهد السياسي في البلاد».

وأضافت: «رغم أن التعايش لا يشهد إشكاليات كما يبدو في ظاهر الأمر، فإن آثار الأحداث المؤلمة التي وقعت بين 1987 و1991 لا تزال تثير الشكوك بين مكونات المجتمع، فملف الإرث الإنساني الذي ينكره بعض المتطرفين، حسب تعبير الصحيفة، ما زال رغم التصريحات الرسمية للرئيس التي أكد فيها التزامه بإيجاد حل توافقي ونهائي له، يمثل جرحًا نازفًا في جسد الوحدة الوطنية الموريتانية، حيث تصر أسر الضحايا على إحالة المسؤولين عن الإعدامات التي جرت عام 1991 إلى القضاء».

«في الوقت نفسه، تضيف الصحيفة، تشكو الأحزاب والتيارات ذات القيادة الزنجية من الإقصاء والتمييز ضدها؛ وقد كشف الهجوم الإعلامي الأخير على النائب غالي جالو، بعد تصريحاته التي ندد فيها بهذه الممارسات، إلى أي مدى ما تزال قضية الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين عرب موريتانيا وزنوجها، تمثل تحديًا جوهريًا تجب معالجته».

في انتظار ما سيؤول إليه هذا التحضير المتباطئ للحوار، وبينما تتراكم على الطاولة ملفات بالغة التعقيد، يبقى السؤال الكبير مطروحًا لدى الجميع: هل تملك الطبقة السياسية في موريتانيا الإرادة الحقيقية لتجاوز الخلافات والتأسيس لحوار وطني جامع وفعّال، أم أن البلاد تتجه نحو جولة جديدة من المشاورات الشكلية التي لا تغيّر شيئًا في عمق الأزمة؟.