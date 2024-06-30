موريتانيا .. الرئيس المنتهية ولايته يقترب بشكل كبير من حسم الانتخابات لصالحه

نواكشوط: أظهرت النتائج الجزئية المؤقتة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا التي تقترب من الاكتمال حسم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني للانتخابات الرئاسية والفوز بها من الدور الأول.

وحسب النتائج المعلنة مساء الأحد تباعا من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات فقد تم فرز أكثر من 99% من الأصوات حصل منها الرئيس الغزواني على نسبة 56% من الأصوات يليه الناشط الحقوقي المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد بنسبة 12ر22%، وبلغت نسبة التصويت 33ر55%.

وحل في المركز الثالث مرشح حزب تواصل الاسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار بنسبة81ر12%.

وأعلن بيرام ولد الداه ولد اعبيد رفضه لـ “الانقلاب على إرادة الناخبين الذي قامت به لجنة الانتخابات لصالح الرئيس الغزواني “ودعا أنصاره إلى العصيان المدني لكنه دعاهم إلى السلمية وعدم الاحتكاك بقوات الأمن.

ويعول الشارع الموريتاني على رئيس سيحسن من ظروفهم المعيشية ويتصدى لمعضلة بطالة الشباب ومحاربة الفساد والفقر. وتعهد الرئيس المنتهية ولايته الذي يقترب من الفوز بتخصيص ولايته الثانية للشباب وبالشباب.

(د ب أ)