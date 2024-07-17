سياسة | عربي | المغرب العربي

موريتانيا.. القضاء يسمح للرئيس السابق بإجراء فحوص طبية

17 - يوليو - 2024

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

عبد الله مولود
حجم الخط
0

نواكشوط- “القدس العربي”: أعلن فريق دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، أن القضاء سمح لموكله بإجراء فحوصات طبية بأحد مستشفيات نواكشوط، وذلك بعد أن أكد محاموه أن “حياته في خطر، وأنه لا يستطيع الوقوف بسبب آلام وورم في أحد فخذيه”.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس السابق “أن الفحوصات ستُجْرى له بالمستشفى العسكري، وبمستشفى أمراض القلب، وستشمل عينات من الدم ومسحا ضوئيا للفخذ المؤلم”.

وتحدث دفاع الرئيس السابق، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن “تدهور شديد في صحته”، مؤكدا “أن حياة موكله في خطر، وأنه ممنوع من العلاج رغم مرضه وحاجته للعلاج على أساس الشهادات الطبية الصادرة عن أطباء دوليين ومحليين مختصين”، كما أكد أن الرئيس السابق “ممنوع من الشمس ومن ممارسة الرياضة، ومحروم من وسائل الاتصال ومن مقابلة أهله، وأصدقائه وأنصاره”.

وتفضل أسرة الرئيس السابق ومحاموه السماح له بالعلاج في مصحات خارجية، وهو ما يحول دونه الحكم الصادر بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي والقاضي بسجنه عدة سنوات، في قضية فساد واستغلال للمنصب لتحقيق إثراء غير مشروع.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ساسة ومفكرون موريتانيون يحذرون من اختلال التوازن الديموغرافي ويتخوفون من مؤامرة صامتة تهدد كيان الدولة
منذ 12 ساعة
موريتانيا: جدل متصاعد حول تسيير ملف المهاجرين والمعارضة المتشددة تستجوب وزير الداخلية والحكومة تدافع
4 - مايو - 2025
الموريتانيون يواصلون احتجاجاتهم أمام السفارة الأمريكية ووقوفهم مع غزة
2 - مايو - 2025
عمال موريتانيا يحيون عيدهم الدولي وسط مطالب متجددة وملحة والحكومة تدافع عن إنجازاتها لصالحهم
1 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية