موريتانيا تؤكد تمسكها بخطة مسلسل الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي

نواكشوط- “القدس العربي”: أعلنت موريتانيا “تمسكها التام بأجندة وخارطة طريق مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، حيث أن الواجهة الإفريقية للأطلسي، تعتبر فضاء جيوسياسيا يتمتع بمزايا هامة”.

جاء ذلك في سياق مداخلة لمحمد سالم مرزوق وزير الشؤون الخارجية الموريتاني أمام الاجتماع الثالث لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي احتضنه الأربعاء مدينة الرباط، والذي يهدف إلى تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الإفريقية المبتكرة.

وأكد الوزير “أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يأخذ أهميته من عدة أوجه بينها أن الدول المكونة له وعددها 21 دولة، يقطنها 46% من سكان القارة الإفريقية، وأنها مصدر 55% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي، كما تنشد فيها نسبة 57% من التجارة القارية؛ عدا ما تتوفر عليه هذه الدول من موارد طبيعية هائلة.

وقال ولد مرزوق “ومن هذا المنطلق يتعين علينا أن نجعل على رأس أولويات مبادرتنا، العمل بحزم على جني أكبر فائدة من مزايا هذا الفضاء الذي يجمعنا، وأن نجتهد في تحويل ما يعترض سبيلنا من تحديات، مثل الأزمة المتعلقة بنموذج التنمية والتهديد المتزايد للقرصنة البحرية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحديات البيئية وأزمة الأمن الغذائي، إلى نقاط قوة وفرص ثمينة للنهوض بدولنا وتحقيق أسباب الرفاه المشترك”.

وأضاف “ما من شك في أن عالم اليوم، أصبح قرية كونية واحدة تتشابك فيها الرهانات المالية والاقتصادية الكبرى مع الرهانات الاجتماعية والمناخية والأمنية وغيرها، متجاوزة الحدود الجغرافية والاجتماعية والثقافية، ولا سبيل لمواجهة هذه الأوضاع، إلا بامتلاك القدرة على تقديم حلول جماعية للتحديات والرهانات القائمة مثل التهديد المتزايد للقرصنة البحرية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحديات البيئية وأزمة الأمن الغذائي”.

وتابع الوزير ولد مرزوق “إن برنامج العمل المعروض علينا اليوم للمصادقة عليه يأخذ بعين الاعتبار أولوياتنا الاستراتيجية الأساسية المحددة في الإعلان الصادر في الرباط في 8 يونيو 2022 عن اجتماعنا الأول؛ فهو يرسم لنا من خلال محاوره الثلاثة الأساسية: الحوار السياسي والأمن، الاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة والبيئية، معالم الطريق الذي ينبغي أن نسلكه معا لبلوغ الأهداف المنشودة في تناغمٍ وتكاملٍ مع المبادرات الأخرى ومع الجهود المبذولة هنا وهناك لصالح القارة الإفريقية ولفائدة الاستقرار والأمن في العالم أجمع”.

وسيخصص الاجتماع الثالث لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية المتواصل في الرباط، لاستعراض أشغال المجموعات العملية الثلاث المشكلة بموجب إعلان الرباط الصادر عن الاجتماع الأول لهذا المسلسل المنعقد سنة 2022.

ويتعلق عمل المجموعات المذكورة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة والبيئة.