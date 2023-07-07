موريتانيا: تظاهرات تطالب بإعدام طالب أساء للنبي محمد عليه السلام

نواكشوط- «القدس العربي»:

طالب مئات من المتظاهرين المنتصرين للنبي محمد عليه السلام بعد صلاة الجمعة اليوم بنواكشوط، بالتحقيق في ورقة امتحان لطالب في الباكالوريا تضمنت الإساءة للرسول محمد عليه السلام وعثر عليها خلال عملية تصحيح الامتحان.

وطالبت جموع المتظاهرين “بالكشف عن هوية الطالب المسيء وتقديمه للعدالة حتى ينال الجزاء الذي يحدده القانون الذي حل محل المادة 306 من القانون الجنائي الصادرة عام 2018 مشروع والقاضية بإعدام كل من استهزأ أو سب الجناب النبوي الشريف من دون أن يستتاب”.

وندد المتظاهرون في شعارات رفعوها أمام مسجد ابن عباس “بوجود تراخ في التعامل مع الحادثة الخطيرة”، رافعين هتافات تطالب بالتحقيق في الحادثة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين الماضي.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب وطالبت المتظاهرين بإخلاء الشوارع لعدم توفرهم على رخصة تسمح لهم بتنظيم هذه التظاهرات.

وبدأت الحادثة عندما وقعت ورقة تتضمن سب النبي بين يدي أحد أساتذة التربية الإسلامية خلال تصحيح المادة في البكالوريا ضحى الإثنين الماضي بثانوية البنين 2، فقرأها وأشعر زملاءه على الفور، حيث سادت القاعة حالة استياء عارمة بادر بعدها بعض الأساتذة إلى تحرير محضر إثبات ليأخذ الموضوع مساره الإداري والقضائي.