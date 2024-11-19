موريتانيا تعرض فقر وجوع افريقيا أمام قمة العشرين وتؤكد أن مكافحتهما لا بد أن تكون جماعية

نواكشوط –«القدس العربي»: أكدت موريتانيا على لسان رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في عرض له عن حالة إفريقيا الغذائية، أمام القمة الـ 19 لمجوعة العشرين الملتئمة بريو دي جانيرو «أن القارة الإفريقية هي الأكثر تضرراً بالفقر والجوع عبر العالم، إذ يعيش فيها واحد من كل خمسة أشخاص حالة نقص في التغذية، ويتوقع أن يعاني أكثر من 300 مليون إفريقي من نقص مزمن في التغذية في حدود 2030 إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة».

وأعلن الرئيس الموريتاني في مداخلة له أمام القمة المخصصة لإشكالية الفقر والجوع «عن جاهزية الاتحاد الإفريقي للتعاون مع الرئاسة البرازيلية وكافة أعضاء مجموعة العشرين، في سبيل تفعيل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر؛ مع استعداد الاتحاد لإنشاء مكتب إقليمي أفريقي يكون مركزاً لتعزيز هذا الجهد العالمي».

وأضاف «أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تشجيع الشراكات القارية والدولية وتنفيذ الإصلاحات التي تُعطي الأولوية لمكافحة الفقر والقضاء على الجوع في أنحاء القارة، حيث وضع الاتحاد استراتيجية شاملة لبرنامج التنمية الزراعية الإفريقية للفترة ما بين 2026 إلى 2035».

وأكد الرئيس الموريتاني رئيس الاتحاد الإفريقي، على «أهمية اعتماد أعضاء مجموعة العشرين للاتحاد الإفريقي عضواً دائماً في المجموعة، تعزيزاً لحكامة دولية شاملة»، موضحاً «أن الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة، و1.4 مليار نسمة، يشكل منطقة وازنة يعد تمثيلها خطوة استراتيجية في دعم التنسيق العالمي».

وقال: «أثمن عالياً اعتماد الرئاسة البرازيلية لإشكالية الفقر والجوع محوراً بارزاً في قمتنا هذه، مشيداً بمبادرة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر التي تعد خطوة ملموسة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات المرتبطة بهاتين الظاهرتين المنتشرتين في العالم».

وتحدث عن حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، فأكد أنها «حالة مرعبة، إذ زاد الفقر الحاد للمرة الأولى منذ عقود وارتفع عدد الجياع في العالم بأكثر من 152 مليوناً منذ عام 2019».

وزاد: «بخصوص حالة إفريقيا، فمرد الوضعية الغذائية الصعبة في إفريقيا إلى عوامل كثيرة متداخلة أبرزها الاختلالات الاقتصادية، وما ينشأ عنها من هشاشة وفوارق اجتماعية عميقة، وكذلك الصراعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والنمو المتسارع للسكان، وآثار التغيرات المناخية من جفاف وفيضانات وضعف الإنتاج الزراعي».

«ونحن واثقون، يضيف الرئيس الموريتاني، من أن مكافحة الجوع والفقر لا تكون ناجعة إلا بقدر ما تكون جماعية، فبالتعاون الدولي الفعال والشراكات المتعددة الأطراف يمكننا تعزيز الزراعة المستدامة وأنظمة الحماية الاجتماعية، وترقية التعليم، والاستثمار في البنية التحتية، والتكيف المناخي بنحو يؤثر إيجاباً وبقوة على وتيرة تقدمنا في اتجاه تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة».

​هذا، ولا تزال مشكلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، من التحديات المزمنة في إفريقيا التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة.

وبين أبرز أسباب هذه الأزمة: النزاعات، والظواهر والتغيرات المناخية، والتباطؤ الاقتصادي، كما يسهم الفقر وعدم المساواة متعددة الأبعاد، إلى جانب مشكلات هيكلية أخرى، في تفاقم معدلات الجوع وسوء التغذية في القارة.

ووفقًا لتقرير الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا لعام 2021، فإن القارة الإفريقية ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الجوع، وضمان وصول الجميع إلى غذاء آمن ومفيد وكافٍ على مدار العام. ويشير التقرير إلى أن 282 مليون شخص في إفريقيا يعانون من نقص التغذية، أي بزيادة قدرها 49 مليون شخص مقارنة بعام 2019.

وتُعد إفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررًا، حيث يعاني 24.1% من السكان من نقص التغذية، في حين تبلغ هذه النسبة في شمال إفريقيا 7.1%.

وتُعد إفريقيا من بين المناطق التي تعاني من أعلى معدلات سوء التغذية المزمنة، حيث يعاني 41% من الأطفال دون سن الخامسة من تأخر في النمو، ويُعاني 27% منهم، من الهزال أو السمنة.

ومنذ عام 2019، ازدادت حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في إفريقيا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19، وفقًا للتقارير السنوية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالم، والاتحاد الإفريقي، وشركائهم، وقد أسفرت هذه الأزمة عن فقدان واسع النطاق لسبل العيش، ما زاد من تفاقم الوضع. وأكد التقريران الصادران عام 2022، عن منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي حول بؤر الجوع العالمي «أن هناك 28 دولة حول العالم تُعتبر بؤرًا للجوع، منها 17 دولة إفريقية، من بينها في غرب إفريقيا: بوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وليبيريا، ومالي، ونيجيريا وسيراليون؛ كما توجد من بينها على مستوى جنوب إفريقيا دول أنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزمبيق ومدغشقر، وفي شرق إفريقيا، دول إثيوبيا، وكينيا، وجنوب السودان، والسودان، والصومال.