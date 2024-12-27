موريتانيا.. تعيين قائد جديد للجيش وقادة آخرين بالمؤسسة العسكرية

نواكشوط: أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في وقت متأخر من ليل الخميس، عدّة مراسيم أحدها يقضي بتعيين اللواء محمد فال ولد الرايس قائدا لأركان الجيوش خلفا للفريق مختار بله شعبان الذي أحيل إلى المعاش.

كما تضمّنت المراسيم الرئاسية تعيين اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، واللواء صيدو صمبا ديا مديرا عاما للاستخبارات الخارجية، واللواء محمد محمود ولد الطايع قائدا لأركان الدرك الوطني، واللواء آبه ولد بابتي مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن. كما عُيّن اللواء محمد المختار الشيخ مني قائدا مساعدا لأركان الجيش.

وصدر أيضا مرسوم بتعيين العقيد محمد الأمين محمد ابلال قائدا لكلية الدفاع لدول الساحل.

وتأتي هذه التعيينات في مناصب عليا في هرم المؤسسة العسكرية، إثر بلوغ قائد الجيش وآخرين سن التقاعد. وهذا هو ثالث قائد للجيش الموريتاني منذ وصول الرئيس الغزواني للسلطة عام 2019.

(د ب أ)