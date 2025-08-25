سياسة | عربي | المغرب العربي

موريتانيا تنفي اتهامها بتمرير الأسلحة للجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي

25 - أغسطس - 2025

نواكشوط: قالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان، اليوم الاثنين، إنها تنفي المزاعم والادعاءات بشأن منح أراضيها لعبور أسلحة أوكرانية لجماعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي.

وأوضحت الخارجية في البيان، أن “المزاعم التي ادعت أن موريتانيا تشكل معبرا لأسلحة قادمة من أوكرانيا في طريقها إلى جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل وتداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية لم تدعم بأي دليل ملموس”.

وجددت موريتانيا موقفها من النزاع الروسي- الأوكراني، حيث أكدت أنها صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار الذي يدين المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفي الوقت ذاته عارضت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، إيمانا منها بأن العقوبات وسياسات العزل لا تنهي الأزمات بل تطيل أمدها.

وأشارت إلى أن “البعض رأى في هذا الموقف ازدواجية، فيما اعتبره آخرون وفاء للمبادئ”.

(د ب أ)

