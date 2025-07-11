موريتانيا تنفي رسميا لقاء رئيسها بنتنياهو في واشنطن

نواكشوط: نفى وزير الثقافة والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو صحة خبر بثته قناة العربية بشأن لقاء مزعوم بين الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الوزير في تصريح أرسله لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ليل الجمعة السبت إن ما أوردته قناة “العربية” حول لقاء مزعوم بين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا أساس له من الصحة.

وأكد أن الخبر عار تماما من المصداقية، داعيا القناة إلى تحرّي الدقة في استقاء المعلومات وتجنّب تسويق الأخبار الزائفة.

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن من أولى واجبات المهنية الصحافية الاعتماد على المصادر الرسمية، لا سيما في ظل الانفتاح والسهولة التي تتيحها هذه المصادر لوسائل الإعلام الجادة والراغبة في المعلومة الدقيقة.

وكان الرئيس الموريتاني قد شارك في قمة مشتركة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخمسة قادة أفارقة حول التعاون الاقتصادي.

(د ب أ)