موريتانيا.. توجيه تهمة الإساءة للنبي لفتاة تسمى مارية وإحالتها للتحقيق

نواكشوط- “القدس العربي”: أعلنت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، مساء الأربعاء، عن إحالة مارية الشيخ عبد الله أوبد للسجن الاحتياطي، وتوجيه تهم إليها بينها “الاستهزاء والسَّب بحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي”.

وأكدت النيابة العامة “أن التهم الموجهة للمسيئة أفعال منصوص عليها ومعاقب على ارتكابها بالمادة 306 (الفقرة الثانية) من قانون العقوبات، والمادة 2 من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”.

وأضافت “أن المتهمة أحيلت بالملف رقم النيابة 678/2023 إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مع طلب إصدار أمر إيداع في الحبس الاحتياطي بحقها على ذمة التحقيق”.

وأكدت النيابة “أنها توصلت يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري من وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي برسالة إبلاغ وإحالة وقائع تتعلق بمحتوى ورقة إجابة في امتحان شهادة البكالوريا 2023، لتلميذة مشاركة من مركز ثانوية مقاطعة أطار، تضمن إساءة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، وللمقدسات الإسلامية”. “وعلى الفور، وطبقا للقوانين الإجرائية والموضوعية النافذة في المجال الجنائي، تم البدء في إجراءات بحث ابتدائي في القضية، قاد إلى التعرف بدقة على المشتبه بها وتحديد مكانها وتوقيفها”.

وتابعت “وبتاريخ اليوم الأربعاء 26 يوليو أحالت الضبطية القضائية المكلفة بالبحث المشتبهَ بها مع محضر البحث إلى النيابة العامة بنواكشوط الغربية”.

ويأتي بيان النيابة العامة ليفصل في هذه القضية التي تهز الرأي العام الموريتاني منذ أسابيع بشكل جعل الكثيرين يتهمون السلطات بالتباطؤ في شأنها.

وطالبت هيئة علماء موريتانيا بتنفيذ حد القتل في حق هذه الفتاة طبقا لأحكام الشرع ولقانون العقوبات الموريتاني.

وسبق لأسرة هذه الفتاة أن أكدت قبل أيام قولها «نشهد الله، وهو خير الشاهدين، على أننا براءتنا منها، إن تمت إدانتها، وثبتت عليها الإساءة إلى خير من وطئ الثرى، وهي بكامل قواها العقلية، إذ لا خير في ولد غير صالح، يجر نفسه وأهله إلى الدرك الأسفل من النار».

وقالت «البنت لم تتلق أي دروس في الكنسية، ولم تظهر يوما أي تأثر بدعوة مناقضة للإسلام، وسنكون أول متبرئ من ابنتنا إن أدينت في القضية، ولكن في الوقت نفسه نطالب الجميع بالتريث وانتظار التحقيقات وما سيقوله القضاء، لأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبعدم ظلم الآخرين واتباع ما يقوله العلماء وأولو أمر المسلمين».