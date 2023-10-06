موريتانيا: ثورة مضادة لقانون حماية المرأة من العنف في ثالث محاولة لتمريره

نواكشوط – «القدس العربي» : واجهت حكومة الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، يوم الخميس، بتصريحات مهدئة أدلى بها وزير الشؤون الإسلامية، عاصفة الثورة المضادة لثالث محاولة لتمرير قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وهي الثورة المتواصلة منذ أيام عبر فتاوى العلماء والرسائل الصوتية ووقفات الاحتجاج أمام البرلمان.

وأكد الداه ولد سيدي ولد اعمر طالب وزير الشؤون الإٍسلامية الموريتاني في مؤتمر صحافي «أن الرئيس محمد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمة بعدم صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية»، مشيراً «إلى أن هذا الشأن وإن كان من ضمن مبادئ الدستور القائلة بأن الشريعة هي أصل القوانين، فهو غير مستغرب فقد برهن الرئيس الغزواني عليه أكثر من مرة»، حسب تعبيره.

وقال «إن الهدف من مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي ما زال مسودة، هو حماية المرأة وحفظ كرامتها كغيره من القوانين الموجودة كالقانون الجنائي، ولا يمكن الاعتراض على فكرته»، مشدداً «على أنه ليس قانون النوع السابق ولا علاقة له بأجندة خارجية».

وشدد الوزير التأكيد على «أن مسودة مشروع القانون توجد الآن محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص فيه وبعد ذلك ستنشر المسودة ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها»، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإرسال مسودة القانون إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب الكلمة الفصل في هذا الشأن».

وأحالت الحكومة الموريتانية مشروع القانون المعروف باسم «قانون النوع» أو «الكرامة» كما تسميه الحكومة، إلى البرلمان بعد أن كانت وزارة العدل قد سحبت نسختين سابقتين منه في عامي 2017 و2018، لمراجعتهما بعد أن قوبلتا برفض واسع.

وممن عارض هذا القانون، خطيب المنابر الرسمية في موريتانيا الشيخ أحمدو حبيب الرحمن، الذي تساءل في خطبة الجمعة الأخيرة في الجامع السعودي في نواكشوط عن «دوافع إعادة نسخته الحالية لدائرة النقاش إن كانت فعلاً مثل سابقاتها».

ولفت الشيخ ولد حبيب الرحمن «إلى أنه لم يطلع على النسخة الحالية بعد، لكن موقفه منها هو إعلان مخالفتها لشرع الله، إذا وافق مضمونها مضمون النسخ السابقة».

وأصدرت مجموعة من كبار علماء موريتانيا أغلبهم سلفيون متشددون، بياناً قبل يومين، أكدوا فيه «أن مشروع القانون ينسف ثوابت الولاية والقوامة، ويشجع للعقوقِ والنشوز، ويشيع للفاحشة والرذيلة، ويمكن دعاة الشقاق وقطيعة الأرحام من العبث بسكينة الأسر واستقرارها، وإلغاء للأحكام الشرعية المنصوصة في القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية».

ومن أبرز الموقعين على البيان رئيس مركز تكوين العلماء العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والعلامة الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا (المفتي)، والعلامة القاضي الشيخ أحمد شيخنا ولد أمات.

وكان موقف المفكر الإسلامي الموريتاني محمد جميل منصور أكثر مرونة إزاء هذا القانون، حيث أكد في تدوينة مطولة «أنه ليس صحيحاً أن المجال لا يحتاج إلى تقنين، وليس علمياً أن الشريعة الإسلامية لا تتيح هذا التقنين، وليس دقيقاً أن الترسانة القانونية الوطنية تغني عن مثل هذا القانون، ومن هنا ليس الإشكال في وجود القانون ولا في الحاجة إليه، وإنما في مضمونه ومخالفاته».

وقال «لا يمكن إنكار التحسينات التي وردت على النسخة الجديدة من مشروع القانون عنواناً وحذفاً لبعض المواد وتعديلاً في أخرى، صحيح أنها ليست كافية، ولا تنفي عن القانون سوءا فيه ومخالفة لبعض قيم المجتمع وضرراً واضحاً على الأسرة وسكينتها وألفتها، ومن هنا يكون الاستمرار في التعديل والتصحيح أولى، فإقراره على حاله هذا مفسدة، وإلغاؤه بالكلية مفسدة، وفي التوسط والاعتدال خير كثير».