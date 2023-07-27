موريتانيا: جدل حول قرار بتعيين لجنة لتجريد النائب فاضل من حصانته

نواكشوط- “القدس العربي”: جدل كبير، أثارته الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تحدثت عن تشكيل البرلمان الموريتاني للجنة مكلفة بدراسة طلب وزير العدل الخاص برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض محمد بوي فاضل تمهيدا لمحاكمته بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.

وكان النائب فاضل قد ألقى مداخلة أمام البرلمان أورد فيها نص الإساءة التي وجهتها مؤخرا طالبة موريتانية للنبي، محمد عليه الصلاة والسلام، مستبدلا بالكناية والتورية، اسم النبي بالرئيس، الأمر الذي أثار لغطا كبيرا ما يزال دخانه متصاعدا في موريتانيا إلى اليوم.

وضمت اللجنة المكلفة بدراسة رفع الحصانة ثمانية نواب من حزب “الإنصاف” الحاكم، ونائب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي.

ولم تشمل اللجنة ممثلين للفرق البرلمانية المعارضة التي رفضت تقديم مقترحات، تنفيذا للمادة: 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تنص في فقرتها الثالثة المتعلقة بطريقة تشكيل لجنة دراسة رفع الحصانة على أن أعضاء اللجنة يتم اقتراحهم من رؤساء الفرق النيابية حسب الأوزان النسبية للفرق داخل البرلمان.

الفرق البرلمانية المعارضة تتضامن مع النائب محمد فاضل وترفض المشاركة

وأكد النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود “أنه لم يعد من الوارد قانونيا في ضوء هذه المعطيات، تشكيل هذه اللجنة، على الأقل بالطريقة الشاملة التي حددها القانون”.

وبدأ البرلمان الموريتاني قبل أيام إجراءات تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والذي تقدم به وزير العدل محمد محمود ولد بيه.

وكان مكتب البرلمان الموريتاني قد أقر عقوبة أولى في حق النائب هي حرمانه من حضور أربع جلسات علنية للبرلمان، وقررت الفرق البرلمانية المعارضة مقاطعة الجلسات نفسها تضامنا معه.

وتنص المادة 80 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية على أن عقوبة سب الدين وتوجيه الشتائم لرئيس الجمهورية أو لرئيس الجمعية الوطنية هي المصادرة مع الطرد المؤقت.

وتواصلت عبر المقالات والتدوينات، مناقشة قضية النائب محمد بوي فاضل بين من يرى أن مداخلته حق له وأنه محصن بالمادة 50 التي تمنح النائب حصانة من المتابعة على آرائه، ومن يرى أنه تجاوز الخطوط الحمراء.

وكتب الإعلامي محمد عبد الله لحبيب رئيس سلطة الإشهار والكاتب الموالي للرئيس الغزواني “أن قضية النائب محمد بوي مسألة لا يمكن أن يجاب عنها إلا عن طريق حكم قضائي نهائي، وهو ما لا يتأتى دون رفع الحصانة؛ ومصلحة النائب محمد بوي أن ترفع عنه الحصانة حتى يتبين الرأي العام حقيقة ما قاله، وحتى ينال جزاء ما اقترف”.

وقال “لقد أعطى محمد بوي خصومه سكينا ذا حدين، وهم لا يبالون بأيهما ذبح، وعليه أن يختار ذبحته بنفسه؛ إما ذبحة مؤقتة تبرئه من تهمة الإساءة للجناب النبوي، وإما الاحتفاظ بالحصانة والمقعد والاحتفاظ معهما بثوب اتهام بالإساءة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، حالت السياسة دون تمحيصه! فليختر”.

وتحت عنوان “ردود أفعال خاطئة على مداخلة خاطئة، أكد السياسي البارز محمد الأمين فاضل “أن ردود الأفعال الخاطئة التي أعقبت مداخلة النائب محمد بوي أخرجت هذا النائب من مأزق حقيقي، حيث أنها ستظهره للرأي العام على أنه ضحية لدفاعه عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن مداخلته كانت مسيئة لعرض الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيكسب بذلك الظهور تعاطف شعبية كبيرة لدى البسطاء من الناس، وهي شعبية كان يبحث عنها؛ كما أنها يضيف الأمين فاضل، “ستظهره على أنه ضحية لسياسة النظام في تكميم أفواه المعارضة، وسيمنحه ذلك تعاطف الكثير من المعارضين، والكثير ممن يرفعون شعار الدفاع عن حرية الرأي”.