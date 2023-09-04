موريتانيا: جهود إحياء “لعب الدبوس” الرقصة الشعبية الأصيلة- (فيديو)

نواكشوط- “القدس العربي”:

عادت رقصة “لعب الدبوس” إلى الحفلات الشعبية الموريتانية، وأصبحت الحفلات الاجتماعية وحتى السياسية لا تخلو منها وإلا لملها الجمهور وقل متابعوها.

و”لعب الدبوس” من أقدم الرقصات الشعبية الموريتانية وهي في الأصل مأخوذة من الحروب القبلية بل ومن حروب الفتوحات الإسلامية القديمة.

والقليلون هم الذين يجيدون رقصة “لعب الدبوس” لما فيها من مخاطر، وتقوم الرقصة على عرض بالتضارب الراقص بين رجلين يتناوشان منتشيين، بالعصي، تحت إيقاع الطبل وتصفيق المطربات، وكأنهما في معركة قتال حقيقية بالسيوف.

كادت هذه الرقصة الأصيلة أن تختفي من التراث الموسيقي الموريتاني لولا أن تداركتها عناية مركز ترانيم للفنون الشعبية وهو منظمة غير حكومية معنية بموسيقى المديح النبوي وبإحياء التراث الشعبي الموريتاني.

ومع أن “لعب الدبوس”، رقصة خاصة بمجموعة الحراطين “عرب موريتانيا السمر”، فإن في المجموعة العربية الموريتانية من الشبان من يتقنها، ويحظى متقنوها باحترام كبير في المناسبات الاجتماعية الشعبية كأفراح الأعياد والأعراس.

وإذا كان العريس يتقن “لعب الدبوس”، أمكنه بذلك الإتقان أن يظهر لأصهاره وللعروس رجولته الفذة من خلال رقص بالدبوس في حفلة عرسه أمام الجمهور.

وتقوم المطربات بالتصفيق الحار كلما شاهدن إتقان الراقصين للتضارب المنسجم مع الإيقاع.

يقول محمد ورزك وهو راقص شعبي بالدبوس “إتقان لعب الدبوس ملكة تورث فقط، فأنا أتقنها كوالدي وكجدي”.

وأضاف “عندما أكون في ميدان الرقص أكون في قمة النشوة والطرب فأظهر حركات لا إرادية بالدبوس وأقوم بقفزات متقنة، إنه فن ورثته”.