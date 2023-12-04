موريتانيا: حكم قضائي في حق الرئيس السابق بالسجن والتغريم وفقدان الحقوق المدنية 

نواكشوط – “القدس العربي”: أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد في موريتانيا، مساء الإثنين أحكامها بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف رقم: 001/2021 المعروفة ب “ملف العشرية”.

وهكذا حكمت المحكمة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات نافذة، وبمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، كما حكمت عليه بدفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

وأبقت المحكمة على تهمتين اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما تهمة غسل الأموال وتهمة الإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

وكانت النيابة العامة في موريتانيا قد طالبت وهكذا طالبت النيابة بإصدار حكم في حق المتهم محمد ولد عبد العزيز يقضي بالسجن لفترة 20 سنة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين أوقية “.