موريتانيا: حكومة جديدة غالب أعضائها وزراء في الحكومة المستقيلة

نواكشوط- «القدس العربي»:

أعلن في مرسوم رئاسي صادر مساء الثلاثاء في نواكشوط عن الحكومة الموريتانية المنتظرة منذ أيام وذلك في تشكيلتها التالية للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي شهدتها موريتانيا يوم 13 مايو/أيار الماضي.

وإلى جانب الوزير الأول محمد ولد بلال الذي احتفظ به الرئيس الغزواني منسقا للفريق الحكومي، ضمت الحكومة الجديدة 26 وزيرا غالبهم من الحكومة المستقيلة.

وضمت التشكيلة الجديدة كلا من محمد محمود بيه وزيرا للعدل (دون تغيير)، ومحمد سالم مرزوق وزير الخارجية والتعاون (دون تغيير)، والجنرال حنن ولد سيدي وزيرا للدفاع (دون تغيير)، محمد احمد محمد الأمين وزيرا للداخلية واللامركزية (دون تغيير)، والداه ولد سيدي ولد اعمر طالب وزيرا للشؤون الإسلامية (دون تغيير)، وعبد السلام محمد صالح وزيرا للاقتصاد والتنمية المستدامة قادما من وزارة البترول والطاقة، واسلم محمد امبادي وزيرا للمالية (دون تغيير)، و المختار ولد داهي وزيرا للتهذيب (قادما من وزارة الصحة)، والناهه بنت مكناس وزيرة الصحة (قادمة من ديوان الرئيس)، وسيدي يحي شيخنا وزيرا الوظيفة العمومية والعمل (جديد)، و محمد عبد الله لولي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار (جديد)، و الناني اشروقة وزيرا للبترول والطاقة الناطق باسم الحكومة (قادما من وزارة التجهيز)، مختار الحسين لام وزيرا للصيد والاقتصاد البحري (جديد)، مم بباتي حماه الله وزيرا للزراعة (خلفا ليحي الوقف الذي خرج من التشكيلة)، حمديت الشين وزيرا للتنمية الحيوانية (جديد، خلفا لمحمد ولد عبد الله ولد عثمان الذي عين وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية)، والمرابط بناهي وزيرا التجارة والصناعة (دون تغيير)، وزيرة التشغيل زينب حمدناه (دون تغيير)، سيد احمد محمد وزيرا للإسكان (دون تغيير)، محمد عالي سيد محمد وزيرا للتجهيز (جديد، قاما من وكالة أزر)، و اسماعيل عبد الفتاح وزيرا للمياه (قادما من إدارة الديوان الرئاسي)، انيانغ مامادو وزير للتعليم العالي (جديد)، احمد سيد حمد اجه وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، و صفية انتهاه وزيرة للعمل الاجتماعي (دون تغيير)، لاليا كمرا وزيرة للبيئة (دون تغيير)، وعيستا با يحي وزيرة أمينة عامة للحكومة، محمد يحي عيسى وزير منتدبا لدى وزير الخارجية مكلفا بالموريتانيين في الخارج.

وقد قيل إن الرئيس الغزواني فضل الاحتفاظ بالوزراء السابقين المطلعين على الملفات والسياسات ليواصلوا إنجاز برنامجه الانتخابي في الأشهر القليلة المتبقية من مأموريته بدل حكومة جديدة بالكامل سيقضي أعضاؤها فترة طويلة في إتقان الملفات وفهم السياسات.

وحسب تحليلات أولية، فإن الرئيس الغزواني بصدد تعيين حكومة أخرى ستكون حكومة سياسية وذلك للتحضير لانتخابات 2024 الرئاسية التي يبدو أن الرئيس الغزواني متجه للترشح فيها.