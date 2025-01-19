موريتانيا: ردود فعل متشككة وأخرى مرحبة بقرار الحكومة الخاص بإنشاء سلطة لمكافحة الفساد ذات صلاحيات واسعة

نواكشوط –«القدس العربي»: قوبل القرار الذي اتخذته الحكومة الموريتانية بإنشاء أول سلطة مختصة في مكافحة الفساد بردود فعل تراوحت بين الترحيب والتشكيك في جدوى تأسيس هذه الهيئة التي سبقها تأسيس لم يقض على النهب، لهيئات أخرى مكلفة برقابة المال العام، بينها مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة للمالية.

وأقرت الحكومة في اجتماعها الأخير قانوناً يتعلق بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، “بمهمة الوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التجاوزات من خلال تبني آليات فعالة للرصد والرقابة، وإشراك الأطراف المعنية”.

كما أقرت قانوناً يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، هدفه حسب الناطق الرسمي “معالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاماً، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة”.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.

كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.

وأكد سيدي أحمد أبوه وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني في توضيحات للصحافة أن “القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 2016- 014 المتعلق بمكافحة الفساد خلال المرحلة الماضية، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، من جهة أخرى”.

وقال “إن مشروع القانون الحالي فرض أحكاماً موضوعية تتعلق بتعزيز التجريم والعقاب في مجال تنفيذ وتسلم ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، كما أعيدت صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه”.

وأوضح الوزير “أن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد مكونة أساساً من رئيس ومجلس وهيئة تنفيذية، ويعهد إليها من جملة اختصاصات إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتقييم مخاطر الفساد، ورسم خرائط تحدد المجالات الأكثر عرضة للفساد، وتنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لنشر ثقافة الشفافية، وتقديم توصيات لتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح، وإنشاء قواعد بيانات وطنية لمتابعة وتحليل قضايا الفساد”.

وقال: “ستتولى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد استقبال التصريحات بالممتلكات والمصالح ومراقبتها وتلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد وإحالتها إلى الجهات المختصة عند الضرورة، مع متابعة التحقيقات وتوفير الحماية للمبلغين والشهود في قضايا الفساد”، مضيفاً “أن قانون السلطة له خصوصية الاستئناس بالبنود الرئيسية للاتفاقيات الدولية والنصوص الرئيسية الأكثر اعتماداً في البلدان المتقدمة، وقد شكل الإعلان اليوم عن هذه النصوص، يضيف الوزير، توفير وحدة منسجمة ومتكاملة، وهي أكبر رسالة تقدمها الحكومة اليوم على أن انخراطها في جهود مكافحة الفساد ليس مسألة شعارات ولا تسجيل مواقف”.

وفي توضيحات أخرى، أكد محمد محمود عبد الله وزير العدل الموريتاني “أن قانون مكافحة الفساد تضمن إعادة صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن‏ وجه، وفي الشق الإجرائي تم تعزيز التدابير التحفظية خلال مرحلتي البحث والتحقيق ومد السلطات بآليات قانونية تسمح بكشف جرائم الفساد والبحث عن الأدلة مع وضع ضمانات قانونية وقضائية تراعي الحياة الخاصة وتمنع استخدامها خارج الأطر القانونية ذات الصلة، كما تم إدخال أحكام جديدة ‏تنص على عدم سقوط العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد واستحداث آليات بديلة للمتابعة في جرائم الفساد تسمح باسترجاع الأموال واستخدامها في تمويل برامج اقتصادية واجتماعية‏، وينظم مشروع القانون إجراءات متابعة الشخصيات الاعتبارية، والنطق بالأحكام القضائية وآجالها التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حجز القضية للمداولة”.

وقال “إن القانون المتعلق بمكافحة الفساد الذي أقرته الحكومة يلغي ويحل محل ‏القانون ساري المفعول، ويأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي تؤثر سلباً على جهود مكافحة الفساد وتماشياً مع الإرادة القوية لمحاربة الفساد، كما أنه يدخل أحكاماً موضوعية تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص ‏وتنفيذ ومراقبة وتسلم الصفقات العمومية وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، كما تم استحداث عقوبة سالبة للحرية مع الغرامة لجريمة الإثراء غير المشروع ورفع الغرامات المالية لتتناسب وحجم الأفعال المرتكبة”.

وأضاف: “يوفر القانون الجديد للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي أسندت إليها مهمة تلقي التصاريح الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصريح بكفاءة وفعالية، وهو ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح‏ وتوسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العمومين مثل البرلمانيين وغيرهم ممن يشغلون مناصب عليا في الدولة ويتمتعون بسلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولتهم مهامهم، كما يلزم المشروع المخاطبين بأحكامه بالتصريح بمصالحهم إضافة إلى ممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القصر مع وضع آلية واضحة لمنع تضارب المصالح لضمان اتخاذ القرارات العامة بحياد وموضوعية”.

هذا وكانت هذه الإجراءات الخاصة بمحاربة الفساد موضع تعليقات واسعة من طرف الساسة والمدونين، حيث اعتبر السياسي البارز محمد جميل منصور رئيس حزب جبهة المواطنة “أن إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد خطوة مهمة ومرحب بها”، متسائلاً عن الذين سيتولونها والمدى الذي تستطيع الوصول إليه في مهمتها، ومعرباً في الوقت نفسه عن أمله “في أن يكون تعيين القائمين عليها رسالة لا تقبل التشكيك في أن الأمر جد لا مساومة فيه”.

وأعرب الخبير الدولي الدكتور محمد ولد المنير “عن ترحيبه بقرار الحكومة الموريتانية إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد وتوسيع نطاق إلزامية التصريح بالممتلكات، لكن شدد في مقال تحليلي له “على أهمية ضمان فعالية هذه الإجراءات”، موضحاً “أن السلطة يجب أن تكون مستقلة تماماً وقادرة على التحقق من نزاهة المسؤولين والمنتخبين، والتأكد من عدم استغلالهم للوظائف العامة لتحقيق الثراء غير المشروع أو عبر النفوذ”.

وأكد “أن الفساد توسّع بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، مستدلاً ببقاء مسؤولين متهمين بالفساد في مناصبهم، واستمرار غياب العقوبات، وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب”.

وأشار الخبير “إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في غياب النصوص أو المؤسسات، بل في اختيار الأشخاص غير المؤهلين أو غير الملتزمين بتنفيذ القوانين، ما يؤدي إلى نتائج دون المستوى المطلوب”.