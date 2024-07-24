موريتانيا.. عودة الإنترنت للهواتف الخلوية بعد قطع استمر 22 يوما

نواكشوط: أعادت السلطات الموريتانية خدمة الإنترنت للهواتف الخلوية، الأربعاء، بعد قطع استمر 22 يوما، إثر احتجاجات عرفتها البلاد رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو/ حزيران الماضي.

وعادت خدمة الإنترنت بشكل طبيعي في جميع أنحاء البلاد.

وانقطعت خدمة الأنترنت عن الهواتف الموريتانية منتصف ليل 2 يوليو/ تموز الجاري، وذلك عقب احتجاجات متزامنة في عدة مدن اعتراضا على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأسفرت الاضطرابات عن مقتل 3 محتجين أثناء توقيفهم لدى قوات الأمن في مدينة كيهيدي جنوب البلاد.

وشهدت موريتانيا يومي 1 و2 يوليو الجاري، احتجاجات لمناصري المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان حينها، إنها تصدت لـ”أعمال شغب” على خلفية إعلان نتائج الانتخابات.

وفي 29 يونيو الماضي، نظمت في موريتانيا انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 56 بالمئة من الأصوات، فيما رفض المرشح الذي حل ثانيا بيرام الداه اعبيد الاعتراف بنتائج الانتخابات، ودعا لحوار سياسي مع السلطة.

وشهدت موريتانيا انقلابات عديدة بين عامي 1978 و2008، وسجلت في 2019 أول انتقال للحكم بين رئيسين منتخبين منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960.

(الأناضول)