 موريتانيا في اختبار صعب أمام بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

أبيدجان: يستعد منتخب موريتانيا لاختبار قوي عندما يواجه بوركينا فاسو غدا الثلاثاء في انطلاقة مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

تقام النسخة 34 من البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 كانون الثاني/يناير الجاري إلى 11 شباط/فبراير المقبل، علما بأن منافسات المجموعة الرابعة ستبدأ مساء اليوم الإثنين بمباراة بين منتخبي الجزائر وأنجولا.

يبقى منتخب موريتانيا حديث العهد بمنافسات كأس الأمم لكن الفريق الملقب بـ “المرابطون” أثبت حضوره بمشاركة ثالثة على التوالي ويأمل في تجاوز الدور الأول الذي لم يحققه في مشاركته الأولى بمصر عام 2019 والكاميرون في .2022

ويأمل أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا في تحقيق فوز تاريخي سيكون هو الأول لموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية بعدما اكتفى بتعادلين وأربع هزائم في ست مباريات بالمشاركتين السابقتين وسجل هدفا واحدا مقابل 11 هدفا في مرماه.

ويبقى علي عبيد قائد منتخب موريتانيا وزميله في قلب الدفاع محمد يالي مع أبو بكر كامارا مهاجم الجزيرة الإماراتي وحمية ولد الطنجي مهاجم الاتحاد الليبي هم أبرز أسلحة “المرابطون” في مشوارهم بالنسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية.

ويرجح عامل الخبرة كفة منتخب بوركينا فاسو الذي يشارك للمرة 13 في كأس الأمم الأفريقية وكان وصيفا للبطل بخسارته أمام نيجيريا في نهائي نسخة 2013.

ويعتمد الفرنسي هوبرت فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو على عدد من النجوم البارزين في كتيبة “الخيول” مثل برتراند تراوري قائد الفريق ومهاجم أستون فيلا الإنجليزي مع هيرفي كوفي حارس مرمى تشارلروا البلجيكي وإيدموند تابوسوبا مدافع باير ليفركوزن الألماني ودانجو واتارا مهاجم بورنموث الإنجليزي وعيسى كابوريه ظهير أيمن لوتون تاون الإنكليزي.

ويبقى منتخب بوركينا فاسو أيضا مرشحا بارزا للذهاب بعيدا في مشواره بكأس الأمم لنتائجه المميزة في آخر 4 مشاركات حيث حل وصيفا في نسخة 2013 وفاز بالميدالية البرونزية في 2017 وحل رابعا في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون أوائل عام 2022 بينما خرج من الدور الأول في نسخة 2015 بغينيا الإستوائية بخلاف حلوله رابعا في النسخة التي استضافها في عام 1988.

وإجمالا لعب منتخب الخيول 48 مباراة في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم، وحقق 9 انتصارات فقط مقابل 16 تعادلا و23 هزيمة، وسجل لاعبوه 23 هدفا مقابل 47 في مرماه.

(د ب أ)