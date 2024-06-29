موريتانيا: قرابة مليوني ناخب يتوافدون على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم في ثامن انتخابات تعددية

نواكشوط- “القدس العربي”:

توجه الناخبون الموريتانيون وعددهم 1.932.342 مسجل على القائمة الانتخابية في الساعة السابعة من صباح السبت، إلى 5403 مكتب تصويت بينها 52 خارج البلاد، وذلك لانتخاب رئيسهم في جو بدا صباح السبت هادئا وإن كان التوتر مخيما بسبب ما خلفته الحملة الدعائية من تناقضات وانتقادات وما تمخضت به من خلافات.

وسيختار الناخبون رئيسهم بين سبعة مترشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (67 سنة) المترشح لخلافة نفسه في مأمورية ثانية، والمدعوم بحزبه حزب “الإنصاف”، وبأحزاب الأغلبية، والمؤيد بزعماء القبائل الموريتانية، وبرجال الأعمال، وموظفي الدولة، وبالمؤسسة العسكرية، مما يجعله أوفر المترشحين حظا في هذا السباق.

وينافس الرئيس الغزواني ستة مترشحين معارضين لنظامه، أبرزهم حمادي سيدي المختار مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح (المحسوب على الإسلاميين) والذي أظهرت حملته الدعائية توفره على أعداد هائلة ومنظمة من الأنصار المؤدلجين؛ إضافة للحقوقي والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد المدعوم من خليط سياسي من دعاة التغيير بخطاب يوصف بالعنف، وكذا المحامي العيد ولد محمدن المؤيد بأحزاب المعارضة التقليدية مثل اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية.

وينافس الرئيس الغزواني بصورة أضعف، كل من با بوكار با وهو نائب سابق، والطبيب سوماري أتوما، والخبير المالي محمد الأمين الوافي.

وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية “أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني، وحيثما وُجد مكتب تصويت، لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم”.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها السبت أن عملية الاقتراع ستجرى في ظروف طبيعية، وأن عمليات التنقل ستكون انسيابية وبدون عوائق، في كافة مناطق البلاد”.

كما أكدت اللجنة المستقلة الانتخابات، أن “عمليات التصويت تجري بشكل سلس، وأن جميع الظروف والإمكانيات مؤاتية ليقول الناخب الموريتاني كلمته اليوم عبر صناديق الاقتراع بسلاسة وحرية ونزاهة”.

ويشكك المترشحون المعارضون في شفافية الانتخابات حيث اتهم سيدي اكماش منسق حملة المترشح بيرام ولد الداه في تدوينة له اليوم “وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي باستئجار عمارة وربط الشبكة باللجنة الوطنية للانتخابات دون علم أو تشاور مع المترشحين بحيث أن جميع المدخلات واختصاصات اللجنة المستقلة في الإعلان عن النتائج تمر من خلال هذه الخلية وجوبا”.

وتتولى الرقابة الدولية على هذه الانتخابات بعثات من عدة منظمات بينها الاتحاد الإفريقي ومنظمة الفرانكفونية العالمية، ومجموعة الساحل والصحراء، والتعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في إفريقيا.

وأعلنت السفارة الأمريكية عن تخصيص مجموعة من موظفيها لمراقبة الانتخابات الحالية”، معربة عن “تشجيعها لجميع الموريتانيين المؤهلين على ممارسة حقهم في التصويت”.

وأكدت السفارة أن الحكومة الأمريكية “قدمت في وقت سابق من هذا العام، الدعم المالي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابية لتعزيز إدارة الانتخابات وتسهيل حقوق التصويت لجميع الناخبين المؤهلين، كما قامت السفارة بالتنسيق مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بجلب صحافي أمريكي لتدريب الصحافيين الموريتانيين على مكافحة المعلومات المضللة والإبلاغ عنها، خلال الانتخابات”.

واستحدثت الحكومة الموريتانية مرصدا وطنيا جديدا مكلفا بمراقبة الانتخابات، يسمى “المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات”، وتم تعيين رئيسه وأمينه العام من طرف الوزير الأول محمد بلال مسعود؛ وهو ما قابلته المعارضة بانتقادات شديدة وأكدت أنه يخالف ما تمخضت عنه مشاورات سبتمبر 2022 بين المعارضة ووزارة الداخلية.

وتنظم هذه الاستحقاقات بعد حملة سياسية ركز فيها المترشحون على مكافحة الفساد وعلى العناية بالشباب؛ كما تنظم في ظرفية تزداد فيها أهمية موريتانيا الاستراتيجية لما تتميز به نسبيا، من استقرار سياسي وأمني في منطقة يهزها الإرهاب وتتواصل فيها الهجرة السرية، وتتسع فيها الانقلابات، وتتقلص فيها فرص التعددية السياسية.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع أبوابها مساء السبت على تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، ليبدأ بعد ذلك بصورة مباشرة، فرز الأصوات في عملية تتولى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تنسيقها ومركزتها ونشرها تباعا على موقعها، قبل أن تعلن اللجنة النتائج المؤقتة للانتخابات، التي ستحال للمجلس الدستوري المؤهل وحده لإعلان النتائج النهائية، بعد استقبال ودراسة الطعون المقدمة من المترشحين.

وتعتمد موريتانيا نظاما انتخابيا من شوطين، ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية في الجولة الأولى، يُنظم شوط ثان بعد أسبوعين بين المرشحَيْن الحاصليْن على أعلى نسبة من الأصوات.

ولا يستبعد المراقبون في حالة فوز الرئيس الغزواني المتوقع بنسبة كبيرة من الأصوات في الشوط الأول، أن تندلع احتجاجات وعنف في الشوارع، وهو ما أكته تعليمات وجهها أحد المترشحين لأنصاره خلال الحملة الانتخابية، دعاهم فيها “إلى حماية أصواتهم بجميع الوسائل”.

وكما حدث في انتخابات 2019، فإن الحكومة تواجه هذه الاحتجاجات بإجراءات مشددة لحفظ النظام عبر شرطة مكافحة الشغب، وبقطع خدمة الأنترنت.