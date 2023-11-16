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موريتانيا: لا نعتزم إقامة علاقات مع إسرائيل

16 - نوفمبر - 2023

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 نواكشوط : أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير النقل الناني ولد اشروقه أن بلاده لا تنوي إقامة علاقات مع إسرائيل.

 وأوضح ولد اشروقه في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس في نواكشوط بعد اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة ليس لديها أية نية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مضيفا أن الأمر “ليس من مرجعياتنا السياسية”.

 وتابع أن الحديث عن تصويت موريتانيا ضد قرار يتضمن إجراءات تصعيدية خلال قمة الرياض العربية ضد إسرائيل “مجرد شائعات”. وأضاف أن هذا النوع من الأخبار تكرر مؤخرا “لكن موريتانيا ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والذي عبر عنه الرئيس والحكومة والشعب في مناسبات مختلفة”.

 وأثارت أنباء صحافية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية حول تصويت موريتانيا مع بلدان عربية ضد قرارات تصعيدية ضد إسرائيل أثارت جدلا كبيرا في الساحة الموريتانية وانتقادات واسعة للحكومة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية فقد كانت موريتانيا المتحالفة مع محور الإمارات قاب قوسين أو أدنى من التطبيع مع إسرائيل وهو ما تنفيه الحكومة.

(د ب أ)

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