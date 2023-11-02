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موريتانيا : مظاهرات أمام السفارات الغربية للتنديد بالحرب على غزة

منذ ساعة واحدة

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نواكشوط: نظمت الأحزاب السياسية الموريتانية ، اليوم الخميس ، وقفات متزامنة أمام السفارات الغربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط للتنديد بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والمطالبة بوقفها فورا. 

 ووصف المتظاهرون مواقف الدول الغربية بـ  “المخزية” و “المتواطئة” مع ” العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في غزة ” ، وطالبوا من خلال الشعارات واللافتات والصور بـ “محاسبة قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين” . 

 وندد المتظاهرون بـ “الصمت العربي والإسلامي على ما يجري في غزة من قتل للمدنيين واستهدافهم وقصف المنشآت الطبية والأحياء السكنية”. 

 وهتف المشاركون في الوقفات أمام السفارات الغربية في نواكشوط بشعارات منددة بالدعم الغربي للعدوان ، مطالبين بـ “طرد سفراء الدول الداعمة لإسرائيل”. 

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وتطالب بتقديم كافة أشكال الدعم لها وفتح معبر رفح. 

واختار المتظاهرون الوقوف أمام سفارات فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة .

 (د ب أ)



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